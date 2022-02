IEPC presenta manual para medios

M de R / Diario de Chiapas

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, a través de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a cabo ante representantes de medios informativos, la presentación del “Manual para Medios de Comunicación ¿Cómo realizar coberturas electorales con perspectiva de género?”, el cual se realizó con la participación de Adriana Solorzano, Directora de Producción y Planeación de Radio Educación; el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas, y la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación.

Este documento brinda información a representantes de medios de comunicación en nuestro estado, sobre sus obligaciones y propone recomendaciones para realizar coberturas electorales con perspectiva de género, libre de estereotipos, visibilizando a las mujeres en la política en igualdad de condiciones que los hombres, utilizando lenguaje incluyente, promoviendo el trato igualitario en las notas e identificando las conductas que configuran la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPRG).

Adriana Solórzano resaltó la importancia que tienen espacios como este foro, pues son de utilidad para impulsar la igualdad sustantiva de género. Comentó que las y los comunicadores necesitan sensibilizarse sobre lo normalizado que está la violencia de género a través de la reproducción de estereotipos que “cosifican” a las mujeres y recomendó que cuando se tenga duda sobre si se está haciendo o no la nota con perspectiva de género, se aplique la “regla de inversión”, es decir, dejar la misma redacción sólo cambiando a la mujer por un hombre, para identificar si tiene el mismo efecto. En este contexto, este manual se convierte en ser una guía para que los medios de comunicación reflexionen sobre la forma en que interpretan la realidad. Añadió que existe un contexto desafiante para hablar de democracia, pues esta no existe si no hay igualdad de derechos.

También mencionó que los temas destacables del manual, entre otros, son: los derechos políticos de las mujeres y las acciones afirmativas que ha impulsado el IEPC para garantizar su ejercicio libre de violencia; las obligaciones de los partidos políticos en materia de derechos electorales, y los tipos de violencia, violencia en razón de género, los sujetos responsables y las formas de detectarla.

La consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez dijo que los medios tienen un papel primordial en la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, ya que pueden generar en la audiencia, conciencia crítica y coberturas con perspectiva de género para erradicarla. Explicó que el manual contiene, entre otros temas, recomendaciones y obligaciones sobre: la comunicación con perspectiva de género, la promoción de la participación política de las mujeres y la visibilización de la VPMG. Asimismo, señaló que en la reciente reforma en materia de VPMG se estableció que los medios de comunicación pueden ser sujetos infractores de esta tipología de violencia y en tal sentido, el IEPC realiza un monitoreo de medios semanal, desde el inicio de las precampañas, para identificar cómo se está realizando la cobertura electoral.

Recordó que, para el presente proceso electoral, el IEPC ha garantizado la participación de más de 6 mil mujeres como candidatas a cargos como integrantes de Ayuntamientos y Diputaciones locales. “De aquí surge la inquietud de informar a los medios de comunicación para evitar que se genere violencia en razón de género en las coberturas noticiosas que se hagan”.