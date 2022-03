Inician labores de limpieza en calles tras la feria

M de R / Villaflores

Este martes, personal del Ayuntamiento de Villaflores, de las direcciones de Servicios Públicos y Protección Civil, iniciaron la limpieza de las calles del primer cuadro de la ciudad, después de las actividades de la Feria Villaflores 2020.

El alcalde Mariano Rosales informó en una reunión con personal del Ayuntamiento que se iniciarían las labores de limpieza en la calle central desde la 1a norte a la 1sur y sobre la avenida central y 1a sur de la 1a oriente a la 3a poniente.

Los trabajadores de limpia del la Dirección de Servicios Públicos dijeron esta mañana que sacaron una gran cantidad de basura de las calles mencionadas, principalmente en la 1a poniente entre avenida central y 1a sur y después se dieron a la tarea de lavar con agua y jabón toda la calle.

Agregaron que los trabajos se empezaron a realizar esta madrugada y de no terminar lo seguirán la madrugada del miércoles hasta concluir, es importante mencionar que debido a que no se permitieron puestos sobre el parque no estaba tan sucio y fue más fácil hacer la tarea de limpieza. Se recomienda a los conductores de vehículos motorizados y a la población en general extremar precauciones.