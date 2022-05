‘Inundación’ de desechos

Janet Hernández Cruz/San Cristóbal

Voluntarios y personal de Protección Civil de San Cristóbal de Las Casas, limpiaron los ríos que atraviesan la ciudad, recogiendo una gran cantidad de basura; uno de ellos fue el Fogótico.

Los trabajadores sacaron vidrios, botellas de plástico y fierros, que estaban estancados en un árbol atravesado sobre el río Fogótico, ubicado en el boulevard Juan Sabines Gutiérrez, a la altura del manantial de la Kisst.

Por lo que hicieron un llamado al público en general, para que evite tirar todo tipo de objetos en el río, ya que ante esta temporada de lluvias afecta a la población, porque podrían sufrir inundaciones en los domicilios, “evitemos tirar basura en las calles y ríos, porque en tiempos de lluvia salen de su cauce”.

Señalaron que, en la parte de la montaña, en la zona norte y oriente de la ciudad de San Cristóbal, se han encontrado llantas, colchones, fierros grandes y animales muertos, los cuales provocan que se corran riesgos por inundaciones en las partes bajas de la ciudad.

“Les seguimos haciendo el atento llamado a la población: depositemos la basura en su lugar, hay que limpiar los escombros derivados de construcciones, no tiremos basura en las calles, ya que eso obstruye las alcantarillas y no permite que el agua fluya libremente, no dejen objetos en las calles que puedan obstruir los drenes pluviales, estas acciones minimizan el riesgo de inundaciones y encharcamientos, porque la prevención es tarea de todos”, concluyeron.