Morena se fortalece

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Los consejeros estatales y fundadores de Morena del distrito 12 de los municipios de Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Metapa, Suchiate, Tuxtla Chico, Tapachula y Unión Juárez, se reunieron con Horacio Díaz Guillén, quien forma parte del Consejo Nacional.

Llevaron a cabo una evaluación de lo que se realizó en estos municipios con el propósito de analizar lo bueno y lo malo que se tuvo en las elecciones pasadas, donde solo se ganaron 26 alcaldías.

Refirieron que es fundamental seguir trabajando con las bases y no cometer errores como las elecciones pasadas en las que no se consideró a los verdaderos militantes, lo que ocasionó que en muchas regiones de la entidad no se obtuvieran los resultados deseados.

En la reunión, el Consejo Nacional manifestó que de los resultados obtenidos en el pasado proceso, siempre hay que sacarle lo mejor para cambiar las estrategias y re-direccionar las acciones e iniciar la organización como principal actividad.

“Es importante retomar las actividades de organización de las bases para apoyar en la consulta de revocación de mandato que tendremos en el mes de marzo, actividad importante para refrendar el apoyo al Lic. Andrés Manuel López Obrador. Informó que será después de la aprobación de los lineamientos de afiliación, re-afiliación, credencialización y organización de los comités secciónales en el Consejo Nacional a celebrarse el 30 de octubre de 2021”, coincidieron los integrantes de Morena.

Tras esta reunión, se llegaron a diversas conclusiones, principalmente que se seguirá con la dirección del distrito 12 con los consejeros estatales fundadores y militantes para la constitución y organización de comités seccionales, la afiliación y también re-afiliación que permita alcanzar los objetivos trazados.

“En Chiapas debemos de ser incluyentes de todas expresiones al interior de nuestro partido y de la izquierda en Chiapas, solicito con el acuerdo más importante que tomaremos es que todo a aquel que comparta los principios que rigen a nuestro partido, tiene el derecho y la obligación de apoyar en la organización de nuestra militancia”, dijeron.

Destacaron el trabajo que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas está realizado en Chiapas y refrendaron su compromiso de seguir trabajando con base en las políticas de bienestar social que encabeza el Ejecutivo estatal.