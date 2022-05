No a reconstrucción de Mercado “Castillo Tiélemans”

Félix Camas / San Cristóbal

Durante la última jornada de las reuniones de socialización sobre la reconstrucción del Mercado Público Municipal “José Castillo Tiélemans”, la Unión Sindical de Locatarios rechazó el proyecto y aseguran pedirán al presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, les venda el inmueble y ellos se hagan cargo de su mantenimiento como ha ocurrido siempre.

En entrevista, Rosa Aurelia Estrada García, secretaria general de la Unión Sindical de Locatarios, dijo contar con unos 400 agremiados y la nombraron para hacer respetar la decisión de sus compañeros, ya que se encuentran en la disposición de que ellos mismos pueden velar por sus puestos.

“Le pedimos al presidente municipal si nos puede vender el mercado, lo compramos y nosotros nos hacemos responsables de la remodelación, todos están en su derecho de firmar como quieran, pero que los que firmen sean locatarios realmente”, sentenció.

Previo a la entrevista, durante la participación de esta Unión Sidical en la reunión se leyó un documento, donde dejan en claro no se moverán del mercado, ya que no los tomaron en cuenta para la planeación de proyecto, cuando ellos son los que han mantenido el inmueble, ya que el Municipio no les da ni un solo centavo y ahora dicen que el mercado ha colapsado.

Asimismo, culpan a las mismas administraciones municipales del deterioro que presenta el inmueble, ya que nunca le han invertido para su mantenimiento, incluyendo las dos administraciones anteriores en las que estuvo al frente el mismo Mariano Díaz Ochoa.

En el escrito también dicen desconocer a Narciso Ruiz Sántiz como líder del mercado y piden a las autoridades sea investigado y se le aplique la justicia, ya que está demostrado que es un delincuente y tiene varias denuncias e investigaciones en su contra por diversos delitos, “nosotros no somos los delincuentes como han señalado varios medios de comunicación”.