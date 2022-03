Otro bloqueo en la vía SCLC-Tuxtla

Janet Hernández Cruz/ Diario de Chiapas

Por tercera ocasión, maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI), de la sección VII del SNTE-CNTE, así como maestros interinos y normalistas egresados, realizaron un bloqueo total en la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla, para exigir el pago de sus quincenas atrasadas de más de 30 meses y para los normalistas plazas, la mañana de este miércoles.

Desde las 10:30 de la mañana más de 500 maestros de NEI, así como maestros interinos y normalistas, bloquearon la carretera de cuota, a la altura del kilómetro 46, con palos y piedras cerraron la vía, así también retuvieron cinco unidades de empresas nacionales y los atravesaron en medio de la carretera.

Señalaron que esta protesta es para exigir al gobierno el pago inmediato de sus quincenas atrasadas desde el año 2018, y que hasta la fecha les adeudan a más de mil 500 interinos únicamente en la región Altos, lo que sumaría cerca de 200 millones de pesos, por lo que urgieron el pago de sus salarios.

En entrevista, Julián Hernández Gutiérrez, integrante de la coordinadora regional de los Altos de Chiapas, en entrevista dijo que los maestros interinos están demandando el pago inmediato y justo de sus salarios que son más de dos años que les adeudan.

“Por tercera ocasión estamos aquí en el Km. 46 de la carretera de cuota, para exigir al gobierno el pago inmediato de las quincenas de los maestros interinos, son más de dos años que les deben, no es posible que hasta ahora no les hayan pagado sus salarios, dicen que no hay dinero, pero eso es mentira, se escudan por la pandemia”, denunció.

Cabe señalar que los inconformes se retiraron hasta las 16:00 horas, dejando libre la vía carretera, aún continuaba el bloqueo carretero.