Piden devolución de papeles

Pepe Rey / San Cristóbal

Nueve alumnos de 72 egresados de la Generación 2018 de la escuela normal bilingüe “Jacinto Canek”, ya interpusieron una queja ante la Fiscalía número 0090/2020 en la mesa de conciliación 1 a cargo de Minerva Gutiérrez Jiménez, para que le sean devueltos sus documentos oficiales, que se encuentran retenidos por ex alumnos de la misma institución educativa.

En entrevista, Alexis Díaz Hernández, vocero de los afectados dijo que sus documentos fueron retenidos por sus propios compañeros que se encuentran liderados por José Antonio Castellanos López, Uriel Sántiz Méndez, Yareni Gómez López y María Inés Díaz Gutiérrez, todo por no participar en las movilizaciones y actos vandálicos.

“Somos compañeros de la misma generación, pero hubo molestia porque no participamos en los movimientos, por eso nos tienen resguardados nuestros documentos, también se molestaron porque fuimos a un curso taller que convocó la Secretaría de Educación, nos prohibieron asistir, pero se enteraron que fuimos, a partir de ahí nos desconocieron”.

Asimismo, dijeron que ese grupo de ex compañeros niegan tener sus documentos, “por eso fue la represalia, llevamos dos años sin documentos, la Secretaría no nos ha hecho caso, no podemos hacer trámites, porque la Secretaría nos pide documentos, ya tenemos plaza algunos, pasamos el examen, fuimos idóneos, los demás se quedaron en el camino”.

“Ellos organizaban todo; todos los que tengan necesidad de recuperar documentos que denuncien, pidan que los regresen, vamos a pelear por los documento, nuestra situación es lamentable, de por sí nos pedían cuotas si no participábamos, sanciones, un sinfín de dinero que íbamos pagando”, concluyó.