Quienes huyeron de Huixtán fue por tema agrario

Pepe Rey Camas / San Cristóbal

El desplazamiento de un grupo de evangélicos de una comunidad de Huixtán es más un tema agrario que por intolerancia religiosa, ya que son unas 40 personas las que luego de redimir una diferencia de creencias, construyeron un templo y ahora se disputan unos terrenos, opinó Esdras Alonso González, pastor de la iglesia Evangélica “Alas de Águila, Ejército de Dios”.

“Desde el sexenio en que fue secretario Noé Castañón León, retornó un grupo y hasta la fecha las autoridades han aceptado las condiciones, hubo hasta balacera ahí, pero la asamblea determinó que regresaran, menos uno directamente involucrado con los lesionados, pero se ha respetado el retorno de los evangélicos”.

Señaló que ellos han aceptado cargos en la comunidad, “no hemos tenido problemas, se dio un problema con un grupo de una comunidad pero es de una iglesia de Tuxtla Gutiérrez, de otros movimientos sociales, pero no es religioso, es por recuperar terrenos, no es un problema de intolerancia”.

Alonso González apuntó que según sus feligreses le han comentado que las autoridades han sido muy respetuosas, y ahora el problema en San José no es con Alas de Águila, pero es de tipo disputa de tierras.

“Porque ahí ya se pusieron de acuerdo que deben respetar límites de tierras y cargos de la comunidad, esto se dio por la apertura de caminos, no se están respetando limites, ahí intervino la comunidad”.

Subrayó que las autoridades de la comunidad San Gregorio han respetado a los evangélicos, han permitido tener su iglesia, “entonces este problema se está dando por conflictos intercomunitarios, por el respeto de límites de tierras y colaborar con la comunidad”.

Asimismo, dejó en claro que los evangélicos de Alas de Águila han acordado no participar en cargos religiosos y las autoridades han sido respetuosas, pues no los han obligado y han entendido esa parte; “los evangélicos deben respetar los cargos comunitarios”.

Por último, aseveró que los evangélicos han remodelado sus viviendas y respiran un ambiente de paz y tranquilidad, por lo que pidió a sus hermanos de otras congregaciones, evitar problemáticas y no señalar a las comunidades cuando tienen la razón, aunque puntualizó no está a favor de la violación de los derechos de evangélicos en su fe, pero tampoco se puede considerar religioso cuando no lo es.