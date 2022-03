Rechazan en SC propuesta de Jerónima

Pepe Rey/ San Cristóbal

Ana María Pérez Álvarez, quien había pasado de directora del Copladem a Desarrollo Urbano, tendrá que dejar el cargo en breve y fungirá como encargada de despacho, debido a que se repitió el proceso para su elección, ya que en primera instancia el Cabildo no había participado en el nombramiento. La votación fue de 6 a 5 en contra.

En Sesión Extraordinaria de Cabildo, la propuesta de la presidenta municipal, Jerónima Toledo Villalobos, que estaba representada en Ana María Pérez Álvarez, no fue bien vista por la mayoría de los integrantes del Cabildo, debido a que consideran no cuenta con la experiencia necesaria para estar al frente de Desarrollo Urbano.

Los argumentos de seis regidores no coincidieron con la propuesta, por lo que la votación fue de 6 a 5 y Jerónima Toledo la nombró encargada de despacho momentáneamente, en lo que se presenta otra propuesta al Cabildo y se realice el nombramiento de un nuevo funcionario.

Al respecto, el segundo regidor, Guillermo Alonso Gómez Loarca, dijo que algo contundente para dar los votos en contra, fueron las inconsistencias que presentó el Plan de Desarrollo Municipal, proyecto que estuvo a su cargo, el Congreso hizo observación y finalmente hay una queja ante Derechos Humanos, por no tomar en cuenta a la ciudadanía, que el Ayuntamiento debe atender.

“Como encargada del Copladem no dio los resultados que esperábamos, consideramos que cuenta con el perfil, pero no cuenta con la experiencia suficiente para ocupar el cargo, su conocimiento es nulo en la ejecución de políticas públicas para ordenar el territorio y gestión ambiental, se le quiso dar el cargo a alguien que no tiene la experiencia necesaria”.

Asimismo, Gómez Loarca dijo que la presidenta tendrá que presentar otra propuesta ya que la Ley marca que es la única facultada para hacerlo, aunque de los regidores y síndico puede recibir propuestas y hacer una terna para analizar distintos perfiles y nombrar a la persona idónea en la Dirección de Desarrollo Urbano.

Finalmente, Guillermo Gómez dijo que se encuentran acéfalas las áreas de Educación y Transparencia, donde no han sido notificados sobre nuevos nombramientos o encargados de despacho.