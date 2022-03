Reprueba INE e IEPC en materia de inclusión, dice activista

Félix Camas / San Cristóbal

En materia de inclusión y acceso a las casillas para personas con movilidad reducida, los institutos Nacional Electoral (INE) y de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) reprobaron, ya que las casillas que visitara Ángel Román Coello, vicepresidente de Ciudad Incluyente Sí Podemos, no cumplieron con los lineamientos que marcan las mimas autoridades electorales.

En entrevista, dijo que para las personas que usan silla de ruedas debe haber una mampara especial, boletas con sistema braille, entre otras adecuaciones, “eso es lo que estamos evaluando nosotros si el INE y el IEPC están cumpliendo, primero yo fui a votar a las 9:00 de la mañana en la casilla 1149 que se encuentra en la escuela Diego de Mazariegos y me dijeron que no les llegó la mampara especial.

“Me dijeron que no la mandaron dentro del material, por lo que se tuvo que improvisar, yo no puedo votar en las mamparas normales, porque me llega a la altura de la cabeza, pero los funcionarios de casilla improvisaron para que pudiera votar en secreto y de forma libre, y solicité que me llevaran las urnas para depositar las boletas, porque tampoco pude pasar por ahí con mi silla de ruedas”.

Asimismo, mencionó otra casilla del Andador de Calle Real de Guadalupe, esquina con Diego Dugelay, donde era imposible el acceso con silla de ruedas, “deben tener cuidado y garantizar el acceso, también fuimos a una casilla especial con una amiga que es sorda, no pudo votar por sus reglas, pero tampoco tenían la mampara especial, lo que sí verifiqué fue la boleta en braille”.

“No sé de quién sea la responsabilidad de que el material no llegó completo, es una falla grave porque se limita el acceso a los derechos de las personas con discapacidad, sí hay boletas con braille y las casillas están señalizadas con braille, es lo correcto, hay fácil acceso, pero en general se encuentran reprobados”, concluyó.