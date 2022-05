Retiran la venta ilegal de gasolina

Pepe Rey / San Cristóbal

Ante la omisión de las autoridades, 600 habitantes de la colonia Diego de Mazariegos se organizaron para prohibir la venta ilegal de gasolina, ya que representa el riesgo de una posible explosión, por lo que, mediante el diálogo, lograron retirar un puesto que se ubicaba sobre el Periférico Norte.

Víctor Hugo López Rodríguez, representante de la colonia, comentó que por acuerdo de asamblea está prohibida la venta de gasolina, alcohol y drogas, además de prevenir hechos delictivos, situaciones de riesgo, mediante la actuación inmediata para poner a disposición de las autoridades a quien se encuentre cometiendo un ilícito.

“Han venido personas de otras colonias y organizaciones para intentar colocarse, el caso más reciente es el que publicamos en Facebook de una persona que rentó un local sobre el Periférico y puso venta de gasolina, agotamos los canales de diálogo, platicamos con el vendedor le pedimos los datos del dueño, logramos establecer contacto con él, que es una persona de Huixtán y logramos que se retirara de forma pacífica, explicó el vocero.

López Rodríguez detalló que hicieron del conocimiento al dueño y al vendedor que la venta de gasolina representa un riesgo; primeramente, para ellos, los vecinos y para quienes circulan por la zona, “el Periférico es un tramo Federal, no es de nosotros, pero esa parte pertenece a nuestra colonia, nos intentó intimidar dijo que pertenece a una organización y tiene varios negocios de venta de gasolina”.

“Pero nos fuimos acercando, como colonia no pedimos dinero para tolerar actos ilegales, vio la presencia de los vecinos y le explicamos que si no se retiraba le íbamos a decomisar la gasolina y entregar el producto a las autoridades, porque aquí no es su territorio y somos una colonia organizada”, agregó Victór.

Manifestaron su preocupación ante la falta de actuación de las autoridades ante la venta ilegal de gasolina, sobre todo de la Guardia Nacional, que al parecer tiene miedo de hacer frente a la delincuencia organizada, como estas redes de venta ilegal de gasolina, “entendemos que en la Zona Norte hay grupos delictivos, pero también hay colonias que no van a permitir estos actos”.