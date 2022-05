Se deslindan de pandillerismo

M de R / San Cristóbal de Las Casas

Fernando Díaz Cruz, presidente de la Organización Frente Popular Sentimientos de la Nación, se deslindó del grupo de personas que en días pasados causó destrozos y actos de rapiña en una bodega de la empresa Lala en Tuxtla Gutiérrez, que dejó, según la fiscalía de Chiapas 41 detenidos, y que están siendo vinculados a esta organización.

“De lo sucedido en la bodega de Lala se dice mucho, que eran sentimientos de la nación y desmentimos que no eran, como bien saben y lo saben los agremiados, tenemos principios y estatutos, basados en la carta magna y por tanto, no está permitido el pandillerismo ni al delincuencia, no son de sentimientos de la Nación y ni de Oxchuc”, dijo.

En entrevista, señaló que los detenidos son personas de la Colonia Irregular Molino los Arcos, notificación que ya hizo ante las instancias de gobierno, ya que existe un grupo que de tiempo atrás ha usado el nombre de su organización, los detenidos “es un tema laboral el que traen, que quede claro, no nos dedicamos a eso, porque no es un movimiento social”.

Dejó en claro que antes de hacer alguna movilización se reúnen con agentes, comisariados, y es consensuado ante sus asambleas en sus comunidades o base, y del tema en Tuxtla Gutiérrez “no estaba enterado, supe por las redes sociales”.

“Lamentablemente hay unos compañeros nuestros involucrados, pero tienen claro que quien va por su cuenta, es por su cuenta, se fue de manera personal, nosotros no autorizamos ningún tipo de movimiento. Le pedí a la Secretaría de Gobierno que no nos involucre, que analizaran de quienes son las órdenes de aprehensión que promovieron Jerónima Toledo (alcaldesa de San Cristóbal) y Miguel Anguel (síndico municipal), porque eso si es un tema de comunidades”.