Taxista rompe estereotipos

Félix Camas/ San Cristóbal

Graciela de la Cruz Román se dedica a ser taxista desde hace más de dos años y aunque es un trabajo predominantemente para varones, ella conoce muy bien la ciudad e incluso los usuarios se sienten más seguros con una mujer.

En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo, Graciela cuenta que comenzó en este trabajo debido a que su esposo maneja una unidad y un día le prestó el taxi para hacer unos mandados, levantó tres pasajes, se sintió a gusto y acudió al sitio de taxis de la Confederación Obrera Revolucionaria del estado de Chiapas (COR).

“Yo trabajaba vendiendo productos cosméticos y perfumes, entonces conocía un poco la ciudad, y en una ocasión le digo a mi esposo ‘préstame el taxi voy a hacer unos mandados’ y da la casualidad que me empiezan hacer la parada, llevé el pasaje a donde me indicaron y me dio gusto, y en eso recorrí otro tramo, me volvieron hacer la parada y vamos otra vez, me di cuenta que no es tan difícil, me gustó más que nada”, narró.

Al comentar a su esposo sobre la posibilidad de dedicarse al taxi, coincidió que para una mujer puede ser difícil, pero no se opuso a su deseo, acudió al sitio y la dejaron trabajar sin ninguna oposición.

“Vine a hablar y me permitieron trabajar, no es común en San Cristóbal ver a una mujer en el taxi. Vine una mañana con nervios, estaba don Víctor y doña Reina, traje la unidad, entré a comentar que me gustaría entrar a trabajar, en ese tiempo mi esposo tenía otra unidad y me dicen que ‘por supuesto’”, comentó.

Le dieron su uniforme y muchos ánimos, lo cual le dio seguridad para manejar el taxi y ya lleva más de dos años en este oficio. “Cuando yo inicié el trabajo estaba más o menos, bajó por la pandemia, pero yo siento que buscándole algo se lleva uno, he tenido muchas experiencias en el sentido que hay pláticas, la gente siempre les llama la atención que maneje una mujer, hay mucha gente que me pregunta”.

“Otros me preguntan si no me da miedo, ya ve que hay muchos asaltos, mire la verdad yo creo es de suerte de cada uno, yo soy mujer y en el día le puedo levantar todo tipo de pasaje, ya de noche tengo más precaución y eso se lo platico a la gente, si me encuentro a un caballero lo levanto, si vienen más ya no, por seguridad, porque no sabemos, tengo precaución y hasta ahora no me ha pasado nada”, señaló.

De la Cruz Román cuenta que muchos prefieren hacer el viaje con una mujer, “yo pienso que mientras nos guste el trabajo hay que ser pacientes, nos va más o menos, la gente me dice ‘qué bueno hay mujeres’, a las señoritas les da mucho gusto cuando se suben al coche, a veces incluso me buscan a mí para el pasaje en el sitio y me da pena con los compañeros, y me buscan porque soy mujer, yo les digo que es lo mismo”.

“No he tenido nada de problemas, la verdad como ando por toda la ciudad, hay muchos compañeros que me saludan, me dicen adiós, o me dan el paso, no he tenido ningún detalle, sí de repente con un carro particular porque como transporte público hay calles donde no podemos estacionarnos, de repente el pasaje trae prisa y hace la parada donde sea y me he topado con gente que se molesta”, sostuvo.

Por último, dijo que sabe hay otras mujeres en un taxi, pero no ha tenido el gusto de conocerlas para compartir experiencias, “estoy aquí, voy a seguir, es un trabajo que me llamó la atención, me gustó y cuando un trabajo nos gusta nos debemos quedar”.