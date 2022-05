Urgen la conclusión de una obra

Marcos Ramos/ Cintalapa

“Ya estamos hartos de caminar entre el lodo, ya esperamos más de 60 días y no vemos que la constructora venga a hacer el trabajo para lo que fue contratada por parte del municipio, por lo que exigimos que la obra de pavimentación se termine a la brevedad posible”, manifestaron habitantes de la colonia San Marcos en el municipio de Cintalapa.

De acuerdo con los afectados, los albañiles les han dicho que no llegan a trabajar porque la empresa que los contrató no les ha pagado un solo peso, por eso han decidido dejar el trabajo tirado porque no hay seriedad en la empresa constructora.

El ingeniero Mauricio del Departamento de Obras Públicas, dijo que ellos contrataron a una empresa representada por el ingeniero Víctor Hugo Díaz para que en un plazo de tres meses pavimentaran la calle Pichucalco en la colonia mencionada, pero ya pasaron dos y no han hecho nada, por lo que al reunirse ayer con ellos esperan que ya cumplan con el trabajo.

Los vecinos comentaron también que la Unión de Volqueteros de Cintalapa, habló con el contratista y le dijeron que por cada olla de concreto premezclado que traigan de otra ciudad para pavimentar la calle deberá de pagarles mil pesos, ya que, de lo contrario, no dejarán que el material sea colocado donde ya los vecinos lo esperan.