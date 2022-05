Adiós a una leyenda

Obtuvo siete anillos de Super Bowl, seis con Patriots y uno con Buccaneers

El final de una era dominante dentro de la NFL ha llegado a su fin. Este martes 1 de febrero el mariscal de campo más ganador anunció su retiro, Tom Brady les dice adiós a los emparrillados a través de un emotivo mensaje de agradecimiento en sus redes sociales. El nacido en San Mateo, California jugó para los Patriotas y Tampa Bay.

Tras 22 temporadas como jugador de la NFL, Brady consiguió siete campeonatos siendo pieza clave para sus equipos. Obtuvo seis jugando para los Patriotas de Nueva Inglaterra y uno con los Buccaneers de Tampa Bay.

«Me resulta difícil escribir esto, pero aquí va: No firmaré otro compromiso competitivo. «He atesorado mi carrera en la NFL, y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención», fue parte del texto que publicó Brady.

Brady había expresado su deseo desde hace tiempo que quería pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Gisele Bundchen, y tres hijos, pese a que seguía jugando a un nivel excelso.

«Siempre he creído que el fútbol americano es un deporte que requiere estar completamente comprometido – si no hay un compromiso al 100%, no tendrás éxito, y el éxito es lo que amo tanto del deporte. Hay un reto físico, mental y emocional cada día que me ha permitido maximizar mi potencial más alto. He intentado dar lo mejor por 22 años. No hay atajos al éxito ni en el campo ni en la vida».

Los Buccaneers se despiden de Brady

Por medio de un video en sus redes sociales, su último equipo de la NFL le dijo adiós. En Tampa Bay consiguió un título en dos años que estuvo como mariscal de campo, ahí vivió momentos únicos luego de ganar un Super Bowl en su propio campo.

Los Patriots se despiden de Brady

«Fue todo un viaje», fue como se despidieron los Patriotas de Nueva Inglaterra de su máxima figura acompañado de una emotiva fotografía del legendario número 12. Ahí el QB ganó seis anillos de la NFL, marcando una época dentro del fútbol americano.

Peyton Manning manda mensaje a Tom Brady

Luego de que Tom Brady anunciara el retiro de los emparrillados, otro legendario jugador de nombre Peyton Manning le mandó un emotivo mensaje, en donde resalta la gran carrera del jugador californiano. «Hacer lo que hizo por tanto tiempo al máximo nivel es absolutamente increíble».

Alex Guerrero, entrenador de Tom Brady, habla sobre el retiro del jugador

El entrenador físico de Tom Brady no se quedó atrás y por medio de sus redes sociales mandó un mensaje lleno de buenas palabras para el recién retirado: «Los últimos 16 años han significado más para mí de lo que podría haber imaginado. Pensar en dónde empezamos hace que todo parezca otra vida. No solo poder llamarte socio comercial de un amigo, sino hermano, es algo que nunca daré por sentado».