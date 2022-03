¿Arrestaron a Julio César Chávez Jr? Ya explicó lo que pasó

CULIACÁN, SINALOA.

Julio César Chávez Jr vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que se difundiera un supuesto video donde es arrestado por la policía.

Es en las redes sociales donde circula este video de su supuesta detención en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado durante un retén de la policía en la zona.

En el video se puede al boxeador, hijo de Julio César Chávez, rodeado de policías.

El hombre argumentaba que no tenía sustancias prohibidas.

En el video se puede escuchar que el boxeador es interrogado por policías cuando iba manejando un automóvil blanco.

Aclara la situación

Sin embargo, horas después de que el video se hiciera viral, el boxeador explicó en su cuenta de Instagram que no fue un arresto.

‘Anda circulando un video donde dicen que unos policías me habían parado, los policías me pararon para tomarme una foto con ellos, me conocen’. explica.

‘Un señor que iba pasando por ahí, se veía que estaba drogado y me gritó si no traía no se qué’, siguió.

‘Cualquiera puede tomar una foto con un video’, finalizó.