Buena exhibición

Julio César Chávez y Jorge ‘El Travieso’ Arce volvieron a brindar un espectáculo de categoría en la revancha del Duelo de Leyendas.

El Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora, fue el escenario de la segunda pelea de exhibición entre las leyendas mexicanas, que provocaron el aplauso del público en más de una ocasión.

En una calca de la primera contienda, tanto Chávez como el Travieso priorizaron el espectáculo y fueron con todo al frente, en un constante intercambio de golpes que arrancó los gritos de los aficionados e incluso tocó al réferi, quien fue golpeado en un par de ocasiones al intentar detener las acciones.

Al final de la pelea, mientras el público pedía un round más, ambos pugilistas salieron con el brazo en alto y un cinturón sobre el hombro, cerrando con un abrazo la tan ansiada revancha.

«Fue un sacrificio enorme, desafortunadamente no hay excusas, estoy lesionado pero aún así dimos un buen espectáculo» dijo Chávez. «El cariño de la gente no me lo quita nadie», mencionó.

Por su parte el Travieso Arce llamó «viejito picudo» a Chávez y aseguró: «Julio se calienta, es el gran campeón. Pega bien duro […] Ojalá y quiera otra (pelea) para seguir haciendo cosas buenas para la juventud».