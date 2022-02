Chávez Jr noquea al coronavirus en Sinaloa

*El hijo mayor del legendario pugilista Julio César Chávez se encuentra repartiendo despensas para los afectados por la pandemia de Covid-19

?CIUDAD DE MÉXICO.

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr, sigue con la entrega de despensas para ayudar a la gente que más lo necesita durante la cuarentena por Covid-19, iniciativa que comenzó con un primo y que espera continuar.

Esta semana se dieron a conocer en redes sociales las imágenes de despensas enviadas por el hijo del legendario Julio César Chávez, algo que, dejó en claro, hace de corazón.

“Hace tres semanas que comenzó esto le dije a mi primo, Ramsés: deberíamos repartir comida a la gente, en Culiacán hay mucha que no tiene comida y cómo le podemos pedir a la gente que no salga si no hay despensas en su casa. Fue idea mía, se me mete algo y lo hice”, dijo el hijo de la leyenda.

El ex campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dijo que ya había entregado cerca de 300 despensas, su intención era entregar 200 más.

“Lo hemos hecho de manera informal, es algo que se hace de corazón, no es con otra intención”, dijo ‘Julito’, quien entrena de manera solitaria en su casa en espera de pronto volver a la acción.

Luego de entregar algunas despensas, dijo que tiene otras guardadas para la gente que realmente lo necesite y que pida la ayuda, principalmente en Culiacán y Los Mochis.