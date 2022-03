Chivas humilla al Ame?rica y avanza a semifinales

¿Fin de ciclo? ¿Se acaba la era de Miguel Herrera en el Ame?rica? El caer derrotado en Liguilla ante las Chivas es una afrenta que no se debe de perdonar en las A?guilas.

El golpe que da el Guadalajara al americanismo es duri?simo, devastador, humillante. Es imperdonable.

Miguel Herrera tiene contrato firmado hasta 2024, la relacio?n se acaba de extender, pero ante esto… ¿que? consideracio?n se le puede tener? Hoy ma?s que nunca la nacio?n americanista mueve el #FueraPiojo, y no sera? exageracio?n, no sera? broma, sera? una realidad, porque se le pueden poner muchos atenuantes al torneo del Ame?rica, que si lesionados, que si berrinches de jugadores, que si suspendidos, pero el perder ante las Chivas, unas Chivas que veni?an de ma?s de tres an?os sin lograr entrar a la Liguilla, unas Chivas llenas de problemas internos, que cambiaron de te?cnico a inicio de torneo, y que tienen a Ricardo Pela?ez, exdirectivo americanista, como cerebro deportivo, agranda el dolor y humillacio?n.

Porque es claro, el Ame?rica fue humillado por su odiado rival, por las Chivas.

El juego lo gano? el Guadalajara 1-2, para global de 1-3, con Cristian Calderón, el Chicote, como verdugo de las Águilas marcando los tres goles del Rebaño en la serie, en un juego que empezó frío y terminó hirviendo por el ansia de triunfo chiva y la frustración americanista.

La robó Gilberto Sepu?lveda, se le dio a Isaac Brizuela que arrastró hasta ceca del área donde pasó a Oribe Peralta quien jugando de espaldas a la portería, vio la llegada de Cristian Calderón, y el Chicote repitió la medicina mandando un bombazo al ángulo superior derecho (30’).

Llegó la polémica cuando Hiram Mier va con demasiada fuerza por la pelota y alcanza a golpear con los tacos a Federico Viñas. Aunque la acción fue revisada en el VAR, el silbante Pérez Durán sólo mostró tarjeta amarilla.

América se fue con su resto, tratado de acortar la desventaja rápidamente, metiendo a Chivas en su área, provocando bombardeo y que el Tiba salvara en la línea de gol un remate de Henry Martín.

Pero el Chicote estaba en su noche, en su serie, otro tiro y otro gol, este pegando en el larguero (71’).

Henry Martín al fin reaccionó, al fin anotó en Liguilla para las Águilas y dio esperanzas de una hazaña con tanto entrando al área (75’).

Fin de una era, es lo que se puede prever. En Ame?rica no ganar un ti?tulo es fracaso y no pasar de cuartos ma?s, y si se le agrega que Chivas te elimino?. La verdad es que no hay co?mo, defender a Miguel Herrera.

León venció a Puebla y amarró su boleto a Semifinales

¡Ya despertó la Fiera!

León recuperó su buen nivel de juego y con cierta facilidad venció 2-0 (3-2 marcador global) al Puebla, que se murió de nada y que no supo cómo contener la poderosa ofensiva del rival.

Los Panzas Verdes dominaron de principio a fin a La Franja, que durante la primera parte no logró disparar a portería.Al 5′, William Tesillo mandó un buen centro desde el extremo izquierdo de la cancha, Fernando Navarro conectó el esférico con la cabeza y ocasionó el autogol de Maximiliano Perg.

En el 30′, Ángel Mena se encontró con el balón dentro del área y en el contrarremate logró vencer a Nicolás Vikonis.

Juan Reynoso realizó modificaciones en la parte complementaria con la intención de que su equipo fuera más ofensivo y lograra dar la sorpresa ante el equipo de Ignacio Ambriz.

Al 46′, Emmanuel Gigliotti quedó solo y de cara al arco tras haber recibido un pase filtrado por parte de Fernando Navarro, pero el delantero argentino se precipitó y mandó el balón a las gradas del Nou Camp.

El panorama se complicó para los visitantes. En el 51′, George Corral recibió la tarjeta roja de manera directa luego de que cometió una dura entrada en contra de Pedro Aquino.

César Arturo Ramos no estaba seguro sobre qué decisión tomar y prefirió ir a revisar la repetición de la jugada en el monitor del VAR

.

Daniel Álvarez, Santiago Ormeño y Osvaldo Martínez ingresaron en la parte complementaria para revolucionar el ataque, pero ninguno logró perforar las redes de la portería defendida por Rodolfo Cota.