Don Abel vendía 6, 8 hotdogs y ¡le cayeron las redes sociales!

Esta es la historia de Don Abel:

Excelsior

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuenta don Abel Morales, vendedor de hotdogs:

“No le digo que llegué a venir en cero y si vendía, vendía seis, vendía ocho, pero pues ahí diez pesitos, veinte pesitos, algo que me ganara o que me daban era para la papa y es todavía”

Él es Abel Morales, un hombre de 73 años que se dedica a la venta de hotdogs en San Juan del Río, Querétaro, desde hace 48 años, es decir, desde 1972.

Las ventas eran tan prósperas, que incluso logró construir su casa…

Sin embargo, el panorama cambió conforme fue pasando el tiempo…

“Quién sabe a qué se deberá, a la competencia o a la crisis, porque no es igual; en ese tiempo no había carros, aparte de los míos no había otros, no había, pero esto pensé y me lo dijeron, señor Abel, esto es una llamarada, una pasadita, debes de aprovechar… y dicho y hecho, así fue”.