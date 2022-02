“¡Felij Cumpleañoj!” desean a AMLO

Por su cumpleaños, simpatizantes le llevan serenata a AMLO en Palacio Nacional

El Universal

Ciudad de México.-En la víspera de que celebre su cumpleaños número 68, este viernes simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador le llevaron serenata a Palacio Nacional.

Acompañados por un grupo de mariachi desde las 18:00 horas, cerca de 50 seguidores del jefe del Ejecutivo federal desplegaron mantas felicitándolo.

“¡Feliz cumpleaños, Presidente. Qué cumpla muchos más!”, ¡Es un honor estar con Obrador!”, son algunos de los gritos que lanzaron al mandatario federal.

Durante la mañana, en conferencia de prensa en Hermosillo, Sonora, el presidente López Obrador informó que a su regreso a la Ciudad de México iniciará un retiro familiar para disfrutar de su cumpleaños con sus seres queridos.

“Agradecer mucho a toda la gente porque mañana cumplo años, voy a cumplir 68 años y estoy muy bien de salud. Gracias al creador, gracias a las ciencia, gracias a la naturaleza y gracias a la vida. No voy a poder abrazar a todos”, dijo sonriendo.

El presidente adelantó que pasará los próximos días con su familia, “a partir de mi regreso a la Ciudad de México me quedo en retiro familiar para estar con mi familia que también me da mucho aliento, no podría yo salir adelante, enfrentar los problemas afuera si hacia dentro no tengo apoyo familiar, no tengo respaldo familiar, entonces son mis dos grandes pasiones: el pueblo y mi familia, y agrego una más que tiene que ver con Sonora, el beisbol”.

Esta semana, el Presidente pidió a sus simpatizantes que no le lleven pastel ni música por su cumpleaños.

Sin embargo, en redes sociales, grupos de simpatizantes se han organizando para cantarle “Las mañanitas” en Palacio Nacional este sábado.