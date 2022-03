JC Chávez le recomendó a Rafa Márquez tener ‘cuidado’ por cumplir 41 años

Agencias

Rafael Márquez cumplió este 13 de febrero 41 años de edad, por lo que el legendario exfutbolista recibió múltiples felicitaciones de equipos de futbol donde militó así como de reconocidas celebridades.

Una de ella fue el mensaje que le envió Julio César Chávez, donde la Leyenda del Boxeo le recomendó al ‘Káiser’ tener ‘cuidado’ por ya rebasar las cuatro décadas de edad.

«Mi querido Rafa Márquez, tarde, pero seguro, feliz por tus 41 años. Pon cuidado porque a los 41 uno se vuelve…, pero tú no creo. Felicidades, Campeón», externó el boxeador en su cuenta de Twitter.

@RafaMarquezMX felicidades campeón dios te bendiga

— Julio César Chávez (@Jcchavez115) February 14, 2020

Ante la felictación, el exfutbolista, entre risas, agradeció el mensaje del ‘César del Boxeo’ y minutos después, Márquez agradeció las muestras de cariño que recibió en este día especial, el cual celebró con su familia.

«Muchas gracias a todos por su felicitaciones, de verdad a veces me sorprende el gran cariño que todos ustedes me expresan, me gustaría agradecerles de uno en uno pero me es imposible, muchas gracias», agregó.