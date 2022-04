Grupo Formula

Alfredo Adame aseguró que Laura Bozzo es “un ser repugnante, miserable” y una persona que le da mucho “asco”.

Lo anterior, luego de que se hiciera viral un video en donde Alfredo Adame, muy molesto, abandonó el foro de televisión del nuevo programa de Laura Bozzo para Unicable.

En entrevista con Joel O’Farrili, para el programa Fórmula Espectacular, el actor de telenovelas contó cómo sucedieron las cosas.

Adame aseguró que al comenzar a grabar, Laura lo acusó de misógino, además de llamarlo violento con las mujeres; comentario que le cayó muy mal a Alfredo.

(…) entonces le dije, ‘eres una ignorante del tema, no sabes de lo que estás hablando, si tu me pones aquí a una mujer que me diga aquí en la cara que la golpeé, que la insulté y que la denosté, que le falté al respeto, te doy un millón de dólares’”.

A lo que Laura le cuestionó, ‘¿y tu ex mujer?’; frase que desencadenó el enojo de Alfredo Adame quien estalló llamándola ignorante.

Laura Bozzo no se dejó y le dijo a Alfredo Adame que ella no era ignorante, “‘cómo voy a ser ignorante si soy doctora en Derecho”. No obstante, el también conductor no se pudo contener y terminó insultando a la peruana ante los ojos de toda la producción.

Algo me dijo, por lo que le respondí: “pues tú a mi me das asco, eres un ser asqueroso, un ser miserable, ching** a tu mad**”.

Entonces me dijo, ‘pues si no te parece, lárgate de este foro’ y agarré y le dije, “ching** a tu mad**, me paré, empecé a quitarme el micrófono”. Cuando Magda Rodríguez, la productora de la emisión le pidió a Adame que permaneciera, éste le volvió a decir que “Laura se podía ir a la ching***”.

No obstante, Magda Rodríguez siguió a Adame hasta la salida del foro para pedirle que volviera, algo que el actor no quiso acatar:

Le dije, yo no puedo con esta persona Magda, ¿cómo voy a regresar?, Voy a regresar y le voy a escupir en la cara”.