López-Gatell se disculpa con senadora

Milenio

El subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, negó haber hecho comentarios misóginos a la senadora panista Alejandra Reynoso, durante su comparecencia del miércoles pasado ante legisladores, pero le ofreció una disculpa y aseguró que no fue su intención ofenderla a ella ni a nadie.

“El motivo de la sensación de que fue ofendida de mi parte no fue porque no haya contestado a las preguntas, de hecho de acuerdo a lo que se puede ver, he revisado la grabación de la conferencia, más que preguntas eran señalamientos y las preguntas estaban basadas en un principio de algo que no ha sucedido”, explicó el funcionario tras la conferencia para dar el reporte de la situación del coronavirus en el país.