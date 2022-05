«Me corriste muy feo»: Pepillo Origel vuelve a ‘Ventaneando’

Milenio

Hace 25 años el programa Ventanenado salió al aire por primera vez y para celebrarlo, en la transmisión de este viernes estuvieron presentes algunos de los conductores que han desfilado por la emisión dedicada a las noticias del medio del espectáculo, entre los que destacó Juan José Origel, quién además estuvo también en aquel primer programa de 1996, trasmitido por Tv Azteca, en el que participaba junto a Pati Chapoy, Martha Figueroa, Pedro Sola y Daniel García.

Pepillo compartió una vez más el estudio de grabaciones con sus antiguos compañeros, con quienes revivió anécdotas y todas aquellas experiencias que consolidaron a Ventaneando como un referente en la televisión mexicana.

Origel, narró también, a petición de la propia Pati Chapoy, cómo fue su salida de la televisora del Ajusco para iniciar su propio programa en Televisa. “¿Te acuerdas cuando tuviste los tamaños para decirme: ya me voy a Televisa, porque me pagan más y allí me chiquean?”, cuestionó Pati Chapoy a su ex co-conductor.

Nervioso, Juan José declaró que fue una decisión que le costó mucho trabajo, y entre risas reviró a Chapoy con un “Me corriste muy feo”, que desató las risas de todos los asistentes.

“Cuál te corrí, si te fuiste”, exclamó la periodista, quien aceptó que tras la salida de Origel, dijo que este se “había ido, como las chachas”, apoyada por Pedro Sola, quien agregó que lo convencieron “a billetazos” de cambiar de empresa.

Hay momentos que se presentan en tu vida y tienes que aprovecharlos. Digo era una oportunidad que se me estaba presentando, dije voy a estar solo, va a ser mi programa y se me presentó; a lo mejor si lo hubiera dudado, no hubiera pasado nada pero lo aproveché y mira bendito sea dios he estado aquí, allá y acullá”, narró Pepillo Origel, quien tras dejar Ventanenando, fue titular de La Botana y La Oreja, en Televisa.