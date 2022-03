Necaxa derrotó a Puebla

* Mantiene el invicto en el Clausura 2020

Necaxa sigue invicto en el Clausura 2020; luego de tres partidos, los Rayos suman dos victorias y un empate. Esta tarde, los de Poncho Sosa derrotaron 2-0 al Puebla en el Estadio Victoria.

Sin embargo, el inicio del cotejo no fue alentador para Necaxa, pues antes de los dos minutos de partido, los Rayos ya habían perdido a su arquero titular. Hugo González cayó mal, sufrió un aparente esguince de tobillo y tuvo que ser sustituido por Yosgart Gutiérrez.

Tras recuperarse del impacto emocional de la lesión de su arquero y capitán, los Rayos se fueron al frente. De hecho, Mauro Quiroga había abierto el marcador al 35′, pero, tras la intervención del VAR, el tanto se anulo por una falta necaxista en mediocampo.

Instantes antes del final de la primera mitad, los Rayos se fueron arriba en el marcador. Tras una serie de rebotes dentro del área, Juan Delgado mandó una diagonal retrasada para que ahora sí el ‘Comandante’ Quiroga empujara el balón al fondo de las redes, en un tanto que sí fue dado por bueno.

En la segunda mitad, el ‘Puma’ Chávez liquidó el partido. El mexicano apareció a segundo poste para cerrar la pinza en un pase de Quiroga y con eso los Rayos electrocutaron a un Puebla que sigue sin ganar en el Clausura 2020.

Tanto Puebla como Necaxa deberán jugar a media semana pues ambos tienen partidos pendientes de la Fecha 1. La Franja recibirá al América el martes; mientras que los Hidrorrayos harán lo propio con Monterrey.

León, imparable

* Derrotó a Monarcas a domicilio con un Ángel Mena enrachado

Así como lo hiciera en el Clausura 2019, cuando se consagrara como campeón de goleo y uno de los mejores jugadores del torneo, Ángel Mena está en plan grande. El ecuatoriano guió a la Fiera en la victoria de 1-2 sobre un Monarcas que mostró una buena cara pero la falta de contundencia pasó factura.

Las emociones no tardaron en llegar en el Estadio Morelos. Rápido en el partido se presentaron los mejores momentos, siendo un tempranero gol de Mena al minuto 5 lo que abriera el marcador. El ’13’ ha marcado en todos los partidos del certamen, sumando cinco dianas en cuatro enfrentamientos.

Tan sólo cinco minutos duró la ventaja esmeralda, pues Aldo Rocha, capitán purépecha desde el mediocampo, se vistió de delantero y definió de manera magistral ante Rodolfo Cota.

Monarcas logró imponer condiciones gran parte del partido, pasando todo su jugar por los pues del Mago Valdivia. Sin embargo, Jean Meneses regresó la ventaja a la Fiera al 56′, situación de lo que no pudo levantarse a pesar de las constantes oportunidades de Aristeguieta.

A espera de lo que pueda hacer Pumas, León terminaría la fecha 4 como líder del Clausura 2020.

Rayados, en picada

* Sigue sin ganar en el Clausura 2020 tras sorpresiva victoria de Querétaro

Monterrey, el actual Campeón de la Liga MX, sigue sin reafirmar su poderío, pues continúa sin ganar en el Clausura 2020 y este sábado vio la derrota, de último momento, ante Querétaro en la Jornada 4.

Rayados se encuentra rezagado en el parte baja de la tabla general al solo acumular una unidad en el actual torneo, a falta de disputar el partido pendiente que tiene ante Necaxa correspondiente a la Fecha 1.

Gallos mostró su juego en el Estadio BBVA y se hizo presente rápidamente en el marcador gracias a una anotación de Marcel Ruíz al minuto 15, jugada que fue revisada en el VAR, pero el árbitro la validó debido a que sí rebasó la línea de gol.

Antes de terminar el primer tiempo, Rogelio Funes Mori tuvo oportunidad de igual sin éxito, pero fue hasta superada la hora del partido cuando el argentino puso el 1-1 con un certero cabezazo frente a Gil Alcalá.

Cuando parecía que Rayados saldría bien librado al sumar otro empate a su cuenta, Ariel Nahuelpán echó abajó los ánimos regios y le dio la victoria al Querétaro sobre el minuto 90 tras un remate de volea dentro del área y con el resultado, Gallos comparte momentáneamente la cima con León.

Pachuca derrotó a Tigres

Pachuca obtuvo su primera victoria del Clausura 2020 al vencer 2-0 a Tigres durante la Jornada 4 en el Estadio Hidalgo.

El partido inició sin muchas aproximaciones en los arcos rivales, lo más destacado de la primera mitad fue la lesión del defensor Diego Reyes que tuvo que salir del campo por una torcedura en el tobillo izquierdo. Además el mediocampista de los Tuzos, Rubens Sambueza falló un penal.

Fue entonces que en el minuto 69′ Franco Jara tomó un balón suelto y probó con un potente disparo a Guzmán; el rebote quedó en el corazón del área, donde Kazim Richards dio un potente cabezazo que fue imposible de detener, dándole el 1-0 a los locales.

Los Tuzos aprovecharon el envión anímico y lograron el 2-0 a través de Erick Aguirre, quien apareció cerca del punto penal para batir el arco con un tiro pegado a la base del poste derecho, a pase de Mike Tapias.

Con este resultado, Pachuca llegó a cuatro puntos, mientras que los felinos ostentan las mismas unidades y encienden las alarmas en el conjunto universitario.

Pumas empató 1-1 con Santos

En un partido muy parejo en el Estadio Corona, Pumas UNAM rescató un empate importante para sus aspiraciones en Liga MX ante Santos Laguna con marcador de 1-1 gracias a un cabezazo del defensor Johan Vásquez.

Los primeros minutos del encuentro, ambos conjuntos lo tomaron para medir cómo iba a actuar el rival, siendo unos primeros 15 de análisis por parte de las dos escuadras, pero la intensidad se vio desde el primer minuto.

Pese a la gran velocidad con la que se movio el primer tiempo, hubo mucha impresición y faltas que hacían parar el partido en muchas oportunidades, al punto de que no hubo muchas oportunidades muy claras de gol.

El primer tiempo terminó 0-0 y parecía que todo iba a quedar para la segunda parte, ya que el juego en los primeros 45′ se movió mucho en la mitad de la cancha.

En la segunda parte, Pumas empezó a jugar mejor que el rival y parecía mover los hilos del partido, pero en una jugada fortuita, el mediocampista Favio Álvarez cometió un penal en el retroceso a favor de Santos que, a la postre, Julio Furch cambió por gol pese a que Alfredo Saldívar adivinó el costado del disparo.

Pero las cosas no quedarían así. el cuadro universitario sacó toda la garra que tuvo y empezó a generar más peligro y, tras un córner bien cobrado por Pablo Barrera desde la banda derecha, llegó como un tren Johan Vásquez para cabecear de forma muy certera y así, anotar el definitivo 1-1 que mantiene a Pumas invicto en la Liga MX.

Pesadilla americanista

* Juárez se impone en el Estadio Azteca y vence a las Águilas

Diez minutos de pesadilla condenaron al América, diez minutos en los que no se le vio ni pies ni cabeza y en los que se fue a la lona. Y aunque tiró de orgullo, no pudo recuperarse y acabó perdiendo 1-3 ante FC Juárez, que vino al Azteca con personalidad y aprovechó las circunstancias que le pusieron el partido a modo.

Iban los primeros instantes del partido cuando Jorge Sánchez se mostró muy acelerado, el defensa azulcrema se barrió por detrás sobre Mauro Fernández, el árbitro Adonai Escobedo fue llamado al VAR para revisar la acción, tras la consulta le mostró la roja al lateral izquierdo.

América tenía que lidiar todo el partido con un jugador menos, algo que Juárez supo explotar. El equipo de Gabriel Caballero se organizó mejor, empezó a tener la pelota y la circuló con mucho sentido y logró exigir a Ochoa con un cabezazo de Flavio Santos que Guillermo Ochoa tapó con un lance.

Pero unos segundos después, el portero midió mal la pelota en un centro, dejó el balón suelto y lo tomó Diego Rolán, el charrúa definió con mucha serenidad, aunque la acción se revisó en el VAR, el tanto subió a la pizarra. En 10 minutos América ya jugaba con uno menos y con el marcador en contra.

No reaccionaron las Águilas ni en el campo ni en el banco, y lo hicieron los Bravos. Rolán apareció por la banda, aguardó por la llegada de Intriago que entró al área sin alguien que le hiciera sombra y mandó un centro raso, a segundo poste apareció Lezcano y empujó la bola para asestar otro duro golpe a las Águilas al 21′.

Se rompió el juego en el complemento porque América debía asumir riesgos, Henry se quedó cerca de anotar, pero le faltó fuerza a su remate. Mejoró el cuadro de Coapa, pero no le alcanzó para lograr ese gol que le metiera al partido, si habría de morir tenía que ser de algo y no de pasividad.

Juárez apostó por el temple y a tener algún contragolpe en el que terminara de liquidar a las Águilas. Lo que llegó primero fue la reacción azulcrema, con un gol de Luis Fuentes a la salida de un córner. Quedaban 15 minutos de nervio, pero Los Bravos no se estresaron y encontraron el tercero al final del partido.

América sufrió un duro revés, propiciado por sí mismo y sus errores, algo que deberá corregir para que no pase jornadas de apuro como el semestre pasado, mientras el equipo no esté completo, debe resistir y no meterse el pie solo.