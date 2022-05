Sammy Pérez se encuentra en etapa terminal por COVID-19

24 Horas

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde hace un par de semanas el comediante Sammy Pérez está hospitalizado debido a complicaciones derivadas del COVID-19 que padece. En estos días familiares y personajes del gremio de la comedia han pedido ayuda para poder pagar los gastos que han ido aumentando por el estado de salud de Pérez.

Hoy durante el programa El Chismorreo entrevistaron al productor Miguel Vallejo quien ha trabajado con Sammy en el programa Más Noche.

De acuerdo a Vallejo, el comediante Sammy Pérez está en etapa terminal debido a que se ha complicado su estado de salud. El día de hoy la familia le confirmó que le realizaron una hemodiálisis para salvar su vida.

“Me dijo la familia de Sammy que ya se encuentra en etapa terminal, pero la cuestión es que, no sé porque la familia le quiere extraer un riñón si ya está desahuciado, porque la operación cuesta más de 400 mil pesos”, mencionó a los conductores del programa de Multimedios.

De igual manera sus sobrinos han subido un video pidiendo apoyo para su tío quien está peleando por su vida.

En la entrevista Miguel Vallejo mostró su preocupación por la gente que lucra con la situación de Sammy ya que se han hecho eventos en los que se anuncia a talento pero que este no está enterado de que estaban contemplados.

“De lo que más me preocupa, es que hay gente que se está colgando de él. Por ejemplo, el viernes pasado hicieron un evento y había muchos compañeros comediantes confirmados, te voy a dar dos ejemplos rápidos: El Kompayaso y Víctor Morelli, quienes estaban anunciados y no sabían. A mí lo que más me duele es que lo hagan pasar por eso estando en sus últimos días, me parece que lo que quieren es sólo sacar dinero”, compartió.