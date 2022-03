«¡ Viva López Obrador!», cónsul Isabel Arvide lanza arenga dedicada a AMLO

Reporte Indigo

Isabel Arvide Limón, cónsul de México en Estambul, cerró la ceremonia del Grito de Independencia con un “¡Viva (Andrés Manuel) López Obrador!”, lo que provocó un escándalo en el recinto donde se llevó a cabo la celebración en Turquía.

“Viva Miguel Hidalgo, viva la justicia, viva la libertad”, dijo la diplomática mientras ondeaba la Bandera Nacional y continuó “viva López Obrador”, lo que provocó una reacción negativa de algunos de los asistentes.

De acuerdo con las grabaciones que circulan en redes sociales, una de las asistentes fue la más molesta por el agregado de Arvide Limón a la arenga.

Provoca @isabelarvide, cónsul de México en Estambul, escándalo en la ceremonia del Grito de Independencia… pic.twitter.com/rvEPgZwGKH

— Alfredo González (@alfredolez) September 16, 2021

La mujer señaló que López Obrador no es México y no debería ser mencionado junto a los héroes de la Independencia. “Eso no se hace”, señaló evidentemente molesta.

“A López Obrador yo lo respeto, pero él no va ahí señora”, reclamó directamente la inconforme a la cónsul mientras ella la observaba con mirada sonriente.

“Al presidente lo respeto, el señor López Obrador es mi presidente, yo quiero termine su sexenio bien, que corrija, que gobierne, que nos lleve a un país hermoso, pero él no va con los héroes de Independencia”, señaló la mujer.

Hasta el momento se desconoce si la quejosa forma parte del cuerpo diplomático de México o si es una ciudadana que reside en territorio turco.

Aunque no se pronunció directamente por el escándalo, Arvide Limón presumió en Twitter su grito a favor de AMLO.

Cabe recordar que fue el 28 de julio de 2020 cuando el presidente López Obrador nombró a la periodista mexicana como la nueva cónsul.

Así terminé mi arenga, viva @lopezobrador_ un abrazo https://t.co/f9MRHQpAdR