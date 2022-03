AMLO afirma que economía mexicana se recuperará en el próximo trimestre

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en La Mañanera el quién es quién en los precios de los combustibles junto con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, quien detalló que el precio más alto se encuentra en Mobil, en Zacatecas.

Presentan segundo paquete de inversiones con IP; serán 29 proyectos

El mandatario dio a conocer el segundo paquete de inversiones en infraestructura para la reactivación económica «que se está poniendo en práctica con la participación privado del país». Mientas el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, detalló que se trata de 29 proyectos con un total de 228 mil millones de pesos, «el primero está pensado iniciar el último día de noviembre de esto año y efectivamente ya inició, es un proyecto en el Estado de México con inversión de 20 mil millones de pesos». Agregó que uno de los proyectos se trata de las vías de acceso al aeropuerto en Santa Lucía.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, indicó que el proyecto de obras de infraestructura representa la creación de 400 mil nuevos empleos, «esta es la cifra cercana de lo que nos falta para poder recuperar completamente los empleos que habíamos perdido».

Trabajadores del gobierno por outsourcing tendrán su base: AMLO

López Obrador anunció que hoy a las 19:00 horas se llevará a cabo una reunión entre servidores públicos y empresarios para tratar el tema del outsourcing y aseguró que para los trabajadores del gobierno que están bajo el régimen de subcontratación habrá un mecanismo para que tengan base. Y añadió que se tiene el compromiso de basificar a todos los trabajadores de las salud, «que ya hay un poco más de 80 mil».

«Acerca de los trabajadores que están subcontratados en el gobierno vamos a establecer un mecanismo para que tengan sus bases, vamos a predicar con el ejemplo como siempre lo hemos hecho, nada más que vamos a esperar a que se tenga ya completamente revisada la iniciativa y que se discuta, se analice y en su caso se apruebe en el Congreso», dijo.

Además, Carlos Salazar Lomelín aseveró que se revisa la iniciativa sobre outsourcing; «estamos en contra del abuso al trabajador y que limiten sus prestaciones; si alguien no cumple con la ley somos los primeros en pedir que la persona sea castigada porque nos afecta a todos».

AMLO: en primer trimestre de 2021 se recuperará economía ante pandemia

Estimó que para el próximo trimestre el país regresará a como estaba antes de la pandemia de covid-19, «los primeros tres meses del año próximo ya regresamos a la situación en que nos encontrábamos antes de la pandemia de que vamos a poder recuperarnos y vamos a empezar a tener ya un mayor crecimiento económico».

Ya se detuvo a implicados en ataque a Harfuch y familia LeBarón: AMLO El Presidente destacó que ya se detuvo a quienes participaron en atentado contra Omar García Harfuch en la Ciudad de México, así como en el ataque a la familia LeBarón en Bavispe, Sonora.

«Ya se detuvo prácticamente a todos los que participaron en el atentado contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, ya se tienen detenidos a prácticamente todos y a los jefes de los que participaron en el asesinato de mujeres y niños en Bavispe y así se está trabajando, no hay impunidad para nadie y se está actuando», añadió.

No hay riesgo de saturación de camas para COVID-19 en CdMx: AMLO

Puntualizó que no hay riesgo de saturación de camas para atender a pacientes con covid-19 en la Ciudad de México, «no hay en el corto plazo ningún riesgo de saturación en la Ciudad de México, es decir, hay camas, hay equipos, hay médicos; lo que queremos es que no nos contaminemos, no nos afectemos, no haya infecciones, que no haya casos por covid, ese es nuestro propósito, estamos trabajando en eso».

