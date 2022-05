AMLO anunciando que el Conacyt produjo un respirador mecánico con tecnología nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera desde Palacio Nacional dando la palabra a las autoridades de la Secretaría de Salud y anunciando que el Conacyt produjo un respirador mecánico con tecnología nacional.

“Ya se logró producir un ventilador con tecnología mexicana; es un ventilador hecho en México lo que va a significar ser autosuficientes en este equipo, que es básico, fundamenta; no teníamos este equipo y gracias a la solidaridad internacional lo pudimos conseguir. Ya se tiene en México este equipo gracias al trabajo de los científicos, de los investigadores y de las empresas que se han sumado y han hecho posible que se tenga este equipo para que no falte”.

Descarta participación de Carlos Cabal Peniche

Al descartar la participación del ex banquero Carlos Cabal Peniche en alguna licitación del gobierno o del Banco del Bienestar; el Presidente dijo que en cuanto se detecta un posible caso de corrupción se revisa, por lo que descartó participación alguna de este personaje; señaló que si bien es su paisano, no protege a nadie ni mantiene relación de complicidad con nadie.

“No tengo información sobre eso; nosotros cuidamos que todos esos procesos se hagan de manera transparente y en cuanto vemos que hay algo extraño que no se puede explicar pues se revisa y rectifica, es decir, pueden haber contratos, convenios, ya cuando se detecta que no son las mejores empresas o hay pagos indebidos o hay posibilidad de corrupción se interviene y cancela cualquier operación”.

“No tiene nada que ver con nosotros; da la casualidad de que es mi paisano, pero no protejo a nadie; tengo relaciones de amistad pero no de complicidad con nadie; no llegué aquí con el apoyo de grupos de intereses creados”.