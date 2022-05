El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en La Mañanera que ya se está vacunando al personal de salud de hospitales privados que atienden a pacientes con covid-19. Además, detalló que ayer se distribuyeron todas las vacunas, las cuales comenzarán a aplicarse hoy, «ya están en todos los estados las vacunas».

Añadió que mañana se explicará cómo será la aplicación de las dosis a los maestros de Campeche.

AMLO coincide con proyecto de Joe Biden para dar ciudadanía a migrantes

Celebró el proyecto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que los migrantes obtengan su ciudadanía estadunidense, «coincidimos con la agenda que presentó». Y aseguró que «no hay ninguna amenaza contra México, para dejarlo en claro».

«Dice que a partir del 1 de enero de este año y van a dar facilidades para que haya esa regularización a mexicanos, que puedan tener la doble nacionalidad, es muy bueno».

AMLO celebra que Joe Biden haya detenido construcción de muro fronterizo

Mencionó que no hace falta una nueva llamada telefónica con Joe Biden, luego de que el demócrata asumió la presidencia, «si hay necesidad de hablar por teléfono, lo hacemos, pero no es urgente; le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema, él lo sabe y nosotros también sabemos que no vamos a tener ningún problema con su gobierno porque todo está muy claro, va a haber respeto mutuo».

El mandatario celebró que Joe Biden haya detenido la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, «está muy bien lo del muero, es muy bueno; yo les comentaba que todos los presidentes hacían su pedazo, su trecho de muro, era así como manda».

AMLO dice que Campeche podría retroceder a amarillo por COVID-19

El mandatario dijo que, aunque Campeche podría pasar a semáforo amarillo por covid-19 se vacunará a los maestros ante la posibilidad de regreso a clases presenciales, pues el estado se ha mantenido en verde durante mucho tiempo.

«Campeche está en verde, me informaron, no sé si va a ser así, que ya pasa a amarillo ahora con la nueva evaluación, de todas maneras, como ha estado mucho en verde y apenas entran en amarillo, pues vamos a vacunar a los maestros».

Con información de Milenio