AMLO continúa sus funciones como presidente, tras dar positivo a COVID-19: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo anunció que había dado positivo a COVID-19, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como jefe del Ejecutivo.

“Creo que podemos decir con toda sinceridad y franqueza que se encuentra bien, se encuentra fuerte y se encuentra resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos y atenderá de manera remota algunas reuniones”, explicó Sánchez Cordero, encargada de sustituir al presidente en sus conferencias de prensa matutinas.

Sánchez Cordero agregó que el presidente es un servidor público comprometido con el pueblo, por lo que incluso en esas circunstancias sigue dirigiendo a distancia los esfuerzos de la cuarta transformación.

“Debe quedar claro, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la República”, agregó.

La funcionaria detalló que López Obrador está con su familia, con todas las medidas que se tiene que tomar de sana distancia y está resguardado en su casa.

Respecto a su propia salud, la secretaria Olga Sánchez Cordero dijo que ya se hizo la prueba rápida y está en espera de los resultados de la prueba PCR.

“En relación a mí y yo llegué precisamente este domingo y me hice la prueba rápida y me hice la otra prueba, la prueba rápida salió negativa y la prueba PCR me lo entregarán entre hoy y mañana”.

Sánchez Cordero fue cuestionada sobre la salud de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, e indicó que se encuentra bien.

La secretaria de Gobernación confirmó que el presidente ha desarrollado “síntomas leves”, por lo que “es de esperarse una recuperación pronta y satisfactoria”.

Asimismo, subrayó que ella sustituirá al mandatario “exclusivamente” en las conferencias de prensa matutinas que éste ofrece cada día a las siete de la mañana.

“El presidente de todas y todos los mexicanos es uno, el presidente López Obrador, y debe quedar claro que se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como Presidente de la República”, aseguró.

Este mismo lunes a las 08.00 hora local (14.00 GMT), por ejemplo, el mandatario tiene agendada una llamada con el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar el suministro de la vacuna Sputnik V a México, país donde hasta ahora están autorizados los fármacos de Pfizer y de AstraZeneca.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, López Obrador se encuentra “estable” y “resguardado en su domicilio”, ubicado en el Palacio Nacional, donde vive con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

Jorge Alcocer lidera equipo que atiende a AMLO

Un equipo multidisciplinario de especialistas en inmunología e infectología, liderado por el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, está al pendiente del jefe del Estado.

Asimismo, se está rastreando a los contactos que estuvieron recientemente con el presidente a menos de dos metros y durante un lapso mínimo de 20 minutos.

López Obrador, reacio al uso del cubrebocas en público, estuvo el fin de semana en una gira por el norte del país, donde coincidió de cerca con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez; el de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, y varios miembros de su gabinete.

“Como otros miembros del gabinete, estaré a la espera de resultados de prueba PCR. Si resultase negativa, deberemos realizar otra el miércoles próximo, por ello estaré trabajando desde casa hasta conocer resultados”, anunció este lunes el canciller Ebrard.

Asimismo, el domingo por la noche Clouthier explicó que se quedará “unos días en casa” por “responsabilidad”, igual que la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, quien el sábado desayunó con el presidente.

Aunque López Obrador ha defendido desde el principio que los científicos deben diseñar la estrategia contra el coronavirus, también ha protagonizado polémicas, como cuando dijo estar protegido por una estampita religiosa, cuando ha cuestionado la utilidad del cubrebocas o cuando ha abrazado y besado a seguidores en sus giras.

López Obrador, de 67 años, anunció el domingo que dio positivo al coronavirus y que tiene síntomas “leves” tras una gira por San Luis Potosí y Nuevo León, mientras que algunos miembros de su gabinete, como el canciller, Marcelo Ebrard o la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, se confinaron por haber estado en contacto con el mandatario

México acumula 1.763.219 contagios y 149.614 decesos desde el inicio de la pandemia.

Con información de: Presidencia de la República, EFE y Reuters