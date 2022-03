AMLO dará segundo informe desde Palacio Nacional con ‘sana distancia’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trabaja en conjunto con la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, para enfrentar los problemas que enfrenta el estado, durante su visita a Ciudad Obregón.

«Revisamos la situación de Sonora y vamos a informar el día de hoy; va a dar un mensaje la gobernadora Claudia Pavlovich que trabaja de común acuerdo con nosotros estamos trabajando de manera coordinada para enfrentar los problemas que afectan en Sonora», comentó.

Homicidios, nuestro talón de Aquiles en Sonora, dice Pavlovich

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, afirmó que el estado ocupa el sitio 25 en incidencia delictiva a nivel nacional e indicó que los homicidios dolosos han ido a la baja; sin embargo, agregó que no se puede bajar la guardia, «son nuestra pata de palo, son nuestro talón de Aquiles; no estamos acostumbrados y no nos vamos a acostumbrar».

«Se trata de homicidios dolosos, todos los demás hemos venido a la baja, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando en coordinación», declaró.

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, detalló que en Sonora lo que más se ha decomisado es droga sintética, además de fentanilo y metanfetamina y añadió que los municipios con mayor incidencia delictiva son Hermosillo Cajeme y Caborca.

«El problema mayor es el narcomenudeo. En este estado lo que más se ha decomisado es droga sintética, mucha de ella se queda en el estado, el consumo es preocupante en este tema. Son numerarios en mariguana, amapola, la droga sintética, la metanfetamina, el fentanilo, llama la atención», aseveró.

AMLO celebra medidas de Facebook para evitar ‘guerra sucia’

López Obrador celebró las medidas de Facebook en campañas electorales para evitar ‘guerra sucia’, «qué bien que va a transparentar todos los contratos, cuentas que se utilizan para denigrar, para la guerra sucia, es algo muy importante, es un paso a la transparencia, ojalá Twitter haga lo mismo».

«Esto que está haciendo Facebook es muy oportuno para que haya control, que exista transparencia, que se sepa qué personajes de la política, del sector privado, utiliza estos métodos, es decir, el anonimato para insultar y enlodar a adversarios», destacó.

AMLO dará segundo informe desde Palacio Nacional con ‘sana distancia’

El Presidente dio a conocer que enviará por escrito su segundo informe de gobierno al Congreso y dará un mensaje desde Palacio Nacional el 1 de septiembre, no obstante, aclaró que se tomarán medidas como sana distancia ante la pandemia de coronavirus.

«Vamos a enviar por escrito el informe al Congreso y yo voy a dirigirme al pueblo ese día, así como estamos, cuidando guardar la sana distancia y a través de medios de comunicación tanto convencionales como las redes sociales para que la gente se entere; eso es lo que tengo pensado, el 1 de septiembre, lo vamos a hacer en Palacio Nacional, en el patio central», detalló.

AMLO promete programa de desarrollo a pueblos Yaquis

El mandatario prometió a los pueblos Yaquis un programa de desarrollo integral en Sonora, pues afirmó que será un acto de justicia, «adelanto que se les va a dar el mismo tratamiento a los pueblos Yaquis, hoy voy a hacer el compromiso de hacer un programa de desarrollo integral, un acto de justicia histórica».

«Vengo hoy a Sonora y vamos a estar con los pueblos Yaquis porque vamos a suscribir un acuerdo con ellos, porque queremos reivindicarlos, queremos hacerles justicia», aseveró.

Con información de Milenio