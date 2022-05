El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en La Mañanera el quién es quién es los precios de los combustibles, junto con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, quien destacó que el costo más alto de gasolina regular está en Chilapa de Álvarez, Guerrero.

AMLO dice que dar a conocer expediente de Cienfuegos no afecta relación con EU

El mandatario dijo que las autoridades de Estados Unidos saben que «no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno», luego de que el Departamento de Justicia estadunidense expresó su decepción por la decisión de México de cerrar el caso del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos. Y aseguró que el gobierno mexicano actuó bien al dar a conocer el expediente del caso, «fue lo correcto, es ético, independientemente del derecho que tampoco se viola, pero un gobierno sin ética, sin moral, no es nada; esto no afecta las relaciones».

«No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento, y que nos quedemos callados».

Afirmó que los mensajes que la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) atribuye a Salvador Cienfuegos tienen «un nivel de expresión que no corresponde a un funcionario de nivel medio», pues reiteró que «hay muchísimos errores en el expediente, contradicciones, empiezan a investigar supuestamente en un tiempo, y al final todavía se están presentando si es o no es Zepeda, ellos mismos».

AMLO afirma que México ya atiende tema de migrantes con Centroamérica y EU

Explicó que México ya atiende el tema de la caravana migrante con los gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos, por lo que pidió respetar los derechos humanos, «estamos haciendo propuestas de que se busque el dialogo con los migrantes, esto en Honduras, en Guatemala, que se les atienda para que no entren a ningún país por la fuerza, y que se les respeten sus derechos humanos».

«En la campaña de Biden ofreció llevar a cabo una reforma migratoria, y yo espero que se cumpla con ese ofrecimiento, con ese compromiso, y lo voy a reconocer y lo voy a celebrar».

Todos los que integran brigadas de vacunación recibirán dosis: AMLO

López Obrador informó que todos los que integran las brigadas de vacunación contra covid-19 recibirán las dosis, «todos los que pertenecen a las brigadas van a ser vacunados, incluidos siervos de la nación, también los voluntarios cuando se tengan, cuando se integren».

AMLO dice que Pfizer entregará menos vacunas anticovid de lo previsto

Detalló que la farmacéutica Pfizer entregará menos vacunas de las previstas; sin embargo, aseguró que dosis de Rusia, CanSino y AstraZeneca ayudarán a cumplir con el plan, «Pfizer está replanteando sus entregas, se tenía contemplado que para mañana iban a llegar otras 400 mil dosis, pero las quiere limitar a la mitad; esto lo están haciendo en todo el mundo porque la ONU les está demandando que entreguen vacunas para que la ONU pueda ofrecer vacunas a países que tienen más dificultad para contar con las vacunas».

Podría decir lo mismo, estoy decepcionado del trabajo de la DEA, dice AMLO

Criticó que Estados Unidos se dijera decepcionado por la decisión de México sobre el caso de Salvador Cienfuegos, «ojalá lo piensen bien porque yo podría decir lo mismo, estamos decepcionados con el trabajo de la DEA, pero mejor vamos a dejarlo así».

AMLO enviará carta a gobernadores para respetar elecciones

El Presidente comentó que enviará una carta a los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos tras las elecciones de junio, como lo hizo Madero en su momento para que se respete la voluntad del pueblo, que gane quien gane nosotros no tenemos ningún problema para trabajar con el que resulte electo por voluntad popular».

Con información de Milenio