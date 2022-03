AMLO pide que regreso a clases sea formal y profesional

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se ha trabajado de manera coordinada con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, en materia de seguridad y presentó el programa de entrega de fertilizantes que se lleva a cabo en el estado, «es un modelo a seguir que se va a ir ampliando a todo el país».

«Cuenta con el apoyo del gobierno federal, primero por razones de justicia porque no se podría escribir la historia de México sin Guerrero, es un estado que ha participado en las tres transformaciones de México», dijo en La Mañanera.

Acapulco es un ejemplo, es otro: Astudillo sobre baja en incidencia delictiva

El gobernador Héctor Astudillo resaltó que en Guerrero ha disminuido la incidencia delictiva, «Acapulco es un ejemplo de una ciudad que ha disminuido notablemente sus números, ha mejorado, es otro. Para nosotros han sido más importantes las coincidencias que las diferencias, no nos anima el conflicto y sí nos estimula la colaboración».

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, informó que Acapulco, Chilpanchingo, Iguala y Zihuatanejo son los municipios de Guerrero «que tienen mayor índice delictivo». Y dio a conocer que el total de delitos ha bajado hasta 32 por ciento, pues en junio de 2017 ocupaba el segundo lugar a nivel nacional y en el mismo mes de ester año se ubica en el sitio 20 en todo el país.

«En homicidio doloso por entidad federativa ocupa el séptimo lugar con referencia al media nacional; de las 266 regiones, el municipio de Acapulco a junio de 2017 ocupaba el quinto lugar y ha venido bajando de manera que en junio de 2020 ha bajado que ocupa el lugar 44», agregó.

Tras detención de ‘El Marro’, Guanajuato ya no es primer lugar en homicidios

López Obrador aseveró que tras la detención de ‘El Marro’, Guanajuato ya no ocupa el primer lugar en homicidios dolosos, «a partir de la detención del jefe de cártel de Santa Rosa de Lima se ha observado una disminución de homicidios, no han desaparecido, pero sí ya no está en primer lugar Guanajuato. En estos últimos 15 días no está apareciendo como antes en primer lugar, no quiere decir que se haya resuelto el problema».

AMLO pide que regreso a clases sea formal y profesional

El mandatario pidió que el regreso a clases el 24 de agosto «sea lo más formal posible, lo más profesional, que no sea un curso más, algo para entretener a los niños, a los adolescentes, sino el plan educativo», pues aclaró que en la medida en que la pandemia de coronavirus vaya disminuyendo «vamos a regresar a las clases presenciales, pero ahora no hay condiciones para eso; se esta elaborando el material, los contenidos para transmitirlos y llegar a comunidades más apartadas».

Sinaloa debe precisar sobre asesinato de presunto hijo de El Señor de los Cielos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, indicó que le corresponde a las autoridades de seguridad de Sinaloa precisar datos sobre el asesinato del presunto hijo de ‘El Señor de los Cielos’ en el municipio de Navolato.

«Efectivamente se registra este hecho de violencia, pero debo decir que la confirmación del nombre del fallecido corresponde a la procuraduría de justicia de Sinaloa, quien hará la precisión correspondiente», comentó.

Se encontró toma clandestina en ducto Tuxpan-Azcapotzalco, dice AMLO

El Presidente reveló que se encontró una toma clandestina en ducto Tuxpan-Azcapotzalco, «lo qué pasó hoy en la madrugada que se detectó una toma clandestina en el ducto de Tuxpan-Azcapotzalco, a las seis de la mañana nos estaban informando y se está actuando».

