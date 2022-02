Apex Legends pasó de ser un juego de cero a casi 1,000 mdd en dos años

Electronics Arts no piensan dejar de apostar en ningún momento en su joven título de Battle Royale, Apex Legends, que a dos años de su lanzamiento se ha convertido en una franquicia de casi 1,000 millones de dólares en ingresos y más de 70 millones de jugadores; casi un millón de ellos jugando el título todos los días.

“Si miras hacia atrás a lo que era Apex, cuando se lanzó hace casi dos años, no es el mismo juego, ha madurado y ha mejorado con el tiempo. Creo que continuaremos haciéndolo y sólo nos centraremos en la experiencia de juego que estamos tratando de crear para los jugadores. Nos encanta escuchar los números, pero al final del día, cuando venimos a trabajar el objetivo siempre es el mismo, trabajar en un título que amamos y eso es lo que importa”, Steve Ferreira, director del juego de Respawn el estudio de desarrollo del título.

Desde su lanzamiento, el 4 de febrero de 2019, Apex Legends ha pasado de ser un franquicia totalmente nueva para Electronics Arts ha uno de sus propiedad intelectuales más importantes debido a la capacidad que tiene el juego de ser un título de constante desarrollo.

A diferencia del modelo de comercialización de juego similar al de títulos como Cyberpunk 2077 o The Last of Us 2, en los que el estudio invierte años de desarrollo en su creación y busca recuperar el gasto con la venta de copias digitales o físicas del juegos por 60 dólares la pieza. Apex Legend, es un juego que no cuesta un solo peso.

Similar a otros Battle Royale, como Fortnite o PUBG, Apex Legends no se vende, basta con que el jugador lo descargue para poder jugarlo. El ingreso para empresas como Electronics Arts viene de la venta de “monedas digitales” para que los usuarios puedan comprar artículos cosméticos para las armas y vestimenta de los personajes y de los “pases de batalla” que la firma vende cada temporada.

Actualmente, Respawn se encuentra en la octava temporada del juego, misma que se lanzó el día de hoy a nivel global y con la cual se espera que el título se acerque a ser una unidad de negocio de más mil millones de dólares al año.

Algo que al parecer ni la directiva de Electronic Arts esperaba pasara tan rápido. En su última presentación de resultados financieros, el CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson, que los ingresos del juego crecieron 24% contra el año anterior, “superior a lo que teníamos pronosticado”.

“Comenzamos el año esperando que Apex Legends entregara entre 300 y 400 millones de dólares en ventas netas, ahora está en camino de entregar más de 500 millones de dólares. Es decir, Apex habrá pasado de cero dólares a aproximadamente mil millones en solo 2 años” explicó el CEO.

Justo por ser gratis, las nuevas temporadas son el gancho perfecto para que los jugadores no solo continúen gastando su dinero en Apex, sino también la oportunidad para que el título atraiga a nuevos jugadores.

“Hay muchas opciones diferentes de Battle Royale, y muchos juegos diferentes. Así que no espero, ni quiero que todos jueguen Apex, hay espacio para muchos tipos de experiencias virtuales. al final del día, obviamente queremos que la gente vuelva a jugar Apex. Al final el mejor barómetro son los jugadores y tenemos muchas cosas en planes para ellos, cuando miro todas las cosas que vienen desearía que pudiéramos lanzar todas esas cosas ahora, pero eso me da la confianza que tenemos ideas y contenido para mucho tiempo”, explicó Ferreira.

La nueva temporada, Mayhem, integra un nuevo personaje conocido como Fuse y tendrá como escenario central Kings Canyon, el mapa orginal del juego, con cambios radicales, nuevas zonas, una nueva arma y algunas nuevas características.Aunque el equipo de desarrollo no quiso entregar detalles específicos sobre fechas de lanzamiento, la franquicia está por intentar sus dos saltos más importantes en su historia.

El primero es la salida de su versión para la consola de Nintendo el Switch, un mercado que ya es de más de 70 millones de consolas.

El segundo, podría ser el más relevante, pues EA y Respawn planean lanzar la versión del juego para dispositivos móviles el mercado más valioso en el sector de videojuegos.

De acuerdo con la firma de consultoría, NewZoo, en 2020 se registraron más de 2,700 millones de jugadores, quienes gastaron más 159 mil millones de dólares en juegos. La consultora espera que para 2023, el gaming móvil generará ingresos anuales por arriba de los 200 mil millones de dólares.

Para tener una referencia, de acuerdo con la IFPI (La Federación Internacional de la Industria Fonográfica) señaló que en 2020, el mercado global de la música fue de 20 mil millones de dólares.

Es decir, en los siguientes dos años, todo el sector musical valdrá 10% de lo que genera el gaming móvil, sin contar los ingresos de consolas o computadoras.

Ese es el sector que Electronics Arts anhela conquistar con Apex Legends Mobile, en particular para mercados como China y Japón.

“Tenemos muchas cosas por venir de las que no podemos hablar todavía y que van a suceder en la octava temporada y más adelante. Pero tendremos anuncios para agradecer a los jugadores que han estado presentes durante los últimos dos años, y elementos para todos los nuevos jugadores que quieran probar Apex por primera vez”, dijo Ferreira.