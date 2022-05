Bernie Ecclestone se convierte en padre a los 89 años

Bernie Ecclestone, ex presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, se convirtió en padre a sus 89 años de edad por cuarta vez, hecho que dio a conocer a través del portal Blick.

“Ha nacido nuestro hijo, llamado Ace. Estoy muy orgulloso por lo bien que ha ido todo”, declaró el ex dirigente.

Ecclestone, quien está casado con la brasileña Fabiana Flosi de 44 años, fue papá de un varón por primera ocasión, ya que en sus pasados matrimonios (dos), dio fruto a tres niñas; Deborah de 65 años, Tamara de 35 y Petra de 31.

No obstante, el ex director de F1, señaló que no quiere ver a su hijo enfocado en temas que tengan que ver con la máxima categoría del automovilismo.

“Ojalá nunca exprese ningún interés en hacer algo en la Fórmula 1”, sentenció el directivo tras anunciar el embarazo de su esposa.

