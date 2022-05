Buscará Camacho Velasco candidatura de Morena para presidencia de San Cristóbal

Estoy “puesto y listo”; quiero transformar a mi municipio, dijo

San Cristóbal de Las Casas.- “Estoy puesto y listo para inscribirme en el proceso interno de selección de candidato para la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas por mi partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena)”, anunció este lunes durante una conferencia de prensa el exdiputado local por esa demarcación, Juan Salvador Camacho Velasco.

Al anunciar sus aspiraciones políticas, dijo que se postulará porque tiene los conocimientos, las habilidades y voluntad para transformar a San Cristóbal de Las Casas; además, está convencido que, desde el servicio público, las cosas pueden cambiar, y para que esto suceda la ciudadanía requiere que haya “gente buena” en los cargos públicos.

“Las bases fundamentales son saber que podemos transformar a nuestro municipio y engrandecer a San Cristóbal de nuevo, ser realmente la Ciudad Real, la ciudad internacional, la ciudad que merecemos ser a nivel nacional y que ha perdido el rumbo desde tiempo atrás”, aseveró.

El también exregidor de ese municipio informó que su proyecto gira en torno a las dos causas que abanderó en sus dos años como legislador: defensa de los derechos humanos y de la Madre Tierra. Como parte del primer eje, fomentará la igualdad social, para lo cual impulsará acciones para erradicar la pobreza, la marginación, el abandono, la discriminación y, particularmente, la corrupción, porque “si siguen llegando al gobierno personas que se van a corromper, pues nunca vamos a salir adelante”.

Dentro del segundo, contempla la atención a ecocidios y la contaminación del aire y de los ríos; así como gestiones para que la demarcación tenga un relleno sanitario óptimo y una planta de tratamiento de residuos sólidos acorde a sus necesidades.

“Mientras no haya agua limpia, se estén desgajando nuestros cerros; mientras estemos invadiendo predios de forma indiscriminada, desordenada, pues cada vez iremos más para atrás”, aseguró.

Camacho Velasco dio a conocer que de esos ejes estarán desprendiéndose otros temas, como la seguridad pública, rubro en el que trabajará “hasta que logre sacar a San Cristóbal del grave clima de inseguridad que se está viviendo hoy en día”; y la economía, que pretende reactivar por medio de la cultura, el arte y el turismo.

“He vivido de cerca el gobierno municipal en los últimos nueve años y, la verdad, ha dejado muchísimo a deber, mucho que desear. El principal problema es la corrupción. Lo que necesitamos es que no regresen los corruptos al poder”, opinó.

Aseguró que respetará la legislación electoral estatal y las determinaciones de la dirigencia de Morena sobre las candidaturas y eventuales alianzas con otros partidos. Él, por su parte, está “puesto y listo” para contender por el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas.

“Mientras legislé nunca pensé en el interés personal, siempre pensé en el interés colectivo. Eso es lo que me sigue moviendo. Me siento muy tranquilo, pleno y fortalecido, porque he legislado con el corazón y con convicciones firmes a favor de los chiapanecos y de los ciudadanos de San Cristóbal”, acotó.

Al agradecer el respaldo de su familia, militancia, simpatizantes y ciudadanía, invitó a miembros de todos los sectores de la vida social y política del municipio a unirse al proyecto que encabeza, porque en él caben todas y todos, siempre y cuando comulguen con los principios de la Cuarta Transformación.

“De aquí en adelante estaré caminando de la mano de todos ustedes, luchando por seguir consolidando la Cuarta Transformación de Chiapas, de San Cristóbal y de México. Cerremos filas para sacar adelante a nuestra amada San Cristóbal”, puntualizó.