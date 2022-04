Callum Smith, próximo rival del Canelo

El próximo 19 de diciembre, Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresará a la división de los semicompletos para enfrentar al inglés Callum Smith, quien no tiene muchos reflectores en el continente americano, pero que en Europa se ha ganado el respeto por su fuerte pegada.

Nació en Liverpool, Inglaterra en 1990, Smith trató de representar a su país en los Juegos Olímpicos de Londres, pero no lo logró. Pero su debut en el sector profesional no tardó y en el 2012 se presentó. Cuenta con una marca de 27 victorias, 19 por nocaut. Es el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, además de tener el tírulo de la revista The Ring. Es considerado como el mejor de su categoría ya que ha vencido a rivales como John Ryder, George Groves, entre otros.

Mide 1.91 metros, algo que podría aventajarlo contra Saúl Álvarez, quien es 18 centímetros más bajo. Por lo que el inglés será el rival más grande al que ha enfrentado el mexicano en su carrera. En 2016, Álvarez enfrentó a Liam Smith, hermano de Callum, y lo venció por nocaut.

Con información de El Universal