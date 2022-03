Candidata a Alcaldía de Altamirano sufre agresión

Pide a las autoridades electorales actuar conforme a derecho y se haga justicia

Altamirano, Chiapas.- La candidata a la Presidencia Municipal de Altamirano, Gabriela Roque, afirma que fue víctima de una agresión cuando junto a su equipo de trabajo se trasladaba hacia una reunión de trabajo y en el camino fueron interceptados por un grupo de hombres con la intención de amedrentarla y presuntamente retenerla.

Ante esta situación, pide a las autoridades electorales actuar conforme a derecho y se haga justicia, ya que “ninguna mujer debe pasar por esto. Varias compañeras de nuestro partido Verde Ecologista de México hemos sido objeto de amenazas, de atentados en nuestra persona y a nuestro equipo y ya basta de que nos sigan agrediendo y violentado”.

“Mi equipo de trabajo fue agredido y lastimado con armas de fuego, cadenas y navajas. Esta gente es un grupo delictivo y no le debemos dar cabida a en la sociedad y este grupo de choque; no permitamos que estos hechos ensucien el voto libre y secreto y el mensaje del gobernador a actuar pacíficamente; por ello, exijo a esta representación social se actúe y se me haga justicia, en contra de quienes resulten responsables por los delitos de tentativa de secuestro, daños, amenazas, lesiones y los que resulten”.

Roque asegura que acudió a la agencia del Ministerio Público con la intención de dejar constancia de lo sucedido y solicitó de manera urgente la implementación de las medidas cautelares pertinentes, debido a que teme por su integridad física y la de su equipo de trabajo.