Carlos Esponda obtiene registro único del PVEM como candidato a edil de Cintalapa

Cintalapa, Chiapas.- Este miércoles, Carlos Esponda Montesinos obtuvo de la dirigencia estatal en Chiapas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) su registro único como candidato a la Presidencia Municipal, con lo cual refrenda el compromiso por contender y ganar las elecciones del próximo 6 de junio.

“Agradezco la confianza que me brinda la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos, lo cual me compromete a no defraudarla, pues tenemos la seguridad que obtendremos el triunfo”, indicó Carlos Esponda.

Abundó que es una gran oportunidad de participar en la contienda, ya que cuenta con un eficiente equipo político y excelente respuesta de los diversos sectores de Cintalapa, con lo cual reitera ganar la elección.

Carlos Esponda desde hace muchos años ha venido recorriendo todos los rincones de Cintalapa, por ello precisó que este es el momento justo para que conozcan su proyecto político y se fortalezca la unidad y el desarrollo social.

Originario de la Finca la Valdiviana, desde muy joven ha ocupado diversos cargos públicos, lo que le ha permitido conocer de cerca las necesidades de la sociedad y brindarles apoyo sin condicionamientos.

Destacó que caminar en la ciudad y en las comunidades escuchando a la gente es una forma de conocerlos, de compartir sus prioridades y proponer estrategias de crecimiento y progreso para que sus condiciones de vida sean dignas.

“A nuestro Cintalapa le hace falta más impulso y resultados en los temas de salud, seguridad, campo, educación, generación de empleos y proyectos sustentables, por eso quiero ser Alcalde de mi pueblo, para demostrar que si es posible trabajar por el bien de todos”, afirmó.

En el registro estuvo acompañado de su esposa Carmita Rosales Zuarth, del diputado Fidel Álvarez Toledo, de Manuel Pulido,

secretario de Organización del Partido Verde y otros miembros de este instituto político.