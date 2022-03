Demandan a Amazon por prácticas anticompetitivas

Se espera que este Buen Fin 2020 sea, en gran parte, un evento digital para los consumidores mexicanos. Esto significa que Amazon, uno de los mayores jugadores de ecommerce en el país, debería tener unas buenas casi dos semanas de ventas. Pero hay un detalle que podría amargarle la celebración. De acuerdo con Fast Company, acaba de recibir una demanda de las autoridades en la Unión Europea (UE). ¿La razón? Como siempre, prácticas anti-competitivas.

El oficio de la Comisión Europea apunta que se ha abierto oficialmente otra investigación en contra de Amazon. Esto, por presuntamente utilizar datos no-públicos de vendedores externos para obtener una ventaja en su plataforma de ecommerce. Según las autoridades, la marca ha “distorsionado la competencia en los mercados retail online” con estas prácticas.

Concretamente, la Comisión asegura que Amazon y sus empleados tienen a su disposición una gran cantidad de información de vendedores que no se hace pública a agentes externos. Presuntamente estos datos se usarían en los sistemas automatizados de la plataforma para mejorar las ofertas de la compañía y su estrategia de marketing. Hay que recordar que, aparte de ser una plataforma para terceros, la marca también ofrece directamente varios productos.

¿Una demanda que podría arruinarle el Buen Fin a Amazon?

La investigación de la Comisión Europea no es nueva. Esta acusación, usar datos de marcas que ofrecen sus productos a través de la plataforma de Amazon, no es nueva. De acuerdo con el Wall Street Journal, basándose en entrevistas con varios empleados de la marca, se trata de una práctica bastante común dentro de la organización. Esto, a pesar que repetidamente Jeff Bezos y su equipo han negado públicamente que se utilicen estas prácticas anti-competitivas.

Si bien esta demanda se está dando en Europa, ¿podría ser que afecte los resultados del Buen Fin en México? Poco probable. De acuerdo con Global Compliance News, en Estados Unidos (EEUU) puede tomar hasta dos años en resolver las demandas por presuntas prácticas anti-competitivas. A eso se debe sumar el tiempo que se le puede dar a Amazon (o cualquier otra empresa) para cumplir el mandato, en caso que pierdan. Así pues, no tendrá efecto inmediato.

Donde tal vez se podría pensar que podría haber un efecto inmediato es en la reputación de Amazon en México, algo que a su vez podría afectar sus ventas en el Buen Fin. Pero esto es también poco probable. De acuerdo con Expansión, Amazon es una de las marcas que tienen mayor conexión emocional con los mexicanos. Así que una demanda por presuntas prácticas anti-competitivas en Europa probablemente no afectará sus decisiones de compra estos días.

La lucha contra las Big Tech

Cabe destacar que Amazon no es la única que ha recibido retos en EEUU y la UE por la forma en que llevan a cabo sus negocios. Hace tres semanas que el Congreso norteamericano lanzó un proceso en contra de Google. Esto, por presuntamente usar su posición dominante en el sector search para evitar que surgieran rivales viables. La tecnológica se defendió ante estas acusaciones, diciendo que se escogen sus servicios por ser mejores, no por falta de opciones.

Un caso un poco más cercano a casa, y no tan disimilar del de Amazon, es el que lanzaron AT&T y Telefónica hacia América Móvil. En un foro del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), las dos compañías acusaron al gigante de Carlos Slim de prácticas anti-competitivas. No solo eso, sino que acusaron de complicidad a las autoridades de gobierno. Lo anterior, por no darles una oportunidad justa para competir por ciertas licitaciones de infraestructura federal.

Con información de Merca 2.0