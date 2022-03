Disney Plus delimita películas en su plataforma

Disney Plus llegó para hacer realidad los sueños de todos los fanáticos de Disney, y para hacer un poco más fácil la vida de todos los que tienen hijos, pero, al recorrer el catálogo, puedes notar que hay unos cuantos títulos de los estudios de Disney que no están disponibles en el catálogo.

Como con Netflix, HBO y Amazon, el catálogo de Disney Plus probablemente va a ir agregando decenas de nuevas series y películas cada mes, pero, al tratarse de una plataforma con un enfoque familiar, muchas películas no van a llegar aunque los fanáticos las pidan (que es una de las cosas que puedes hacer con tu cuenta).

¿Por qué? Pues porque algunas películas tienen demasiada violencia y sangre, y otras tienen temas de derechos de autor que impiden que se puedan subir a Disney Plus junto con el resto de las series, películas y documentales que ya puedes encontrar ahí.

Además de que la serie de Los Simpson no llegó completa, Deadpool, Logan y Alien no están por ningún lado, y todo parece indicar que Disney está por desarrollar una nueva opción de streaming en el que podrás verlas.

¿Cuáles son las películas que no vas a encontrar en Disney Plus?

El Increíble Hulk

Una de las primeras películas del MCU no aparece junto al resto de las películas de la saga de Avengers y esto se debe a que está disponible en otra plataforma de streaming por el momento, así que es probable que Disney esté esperando a que se termine su contrato para poder agregarlas al catálogo. En el caso de Hulk, también hay un tema de derechos, ya que pertenece a Universal y no a Marvel.

Spider-Man

Hay muy poco contenido de Sider-Man en Disney Plus y algunas de las películas más recientes no están disponibles, esto es porque varias de ellas están en Netflix actualmente, además de que los derechos del personaje tampoco son de Marvel, le pertenecen a Sony, por lo que es probable que no vayan a estar en la plataforma de Disney por un tiempo (y eso incluye a las películas de Tom Holland como Spidey).

Deadpool, Logan y X-Men

Estas películas no tienen problemas de derechos, pero tienen una clasificación para adultos y, al tratarse de una plataforma familiar, es probable que Disney haya decidido no incluirlas para evitar que los niños tengan acceso a ellas.

Podríamos llegar a verlas si es que Disney pretende incluir un control parental, aunque se habla de la posibilidad de otra plataforma diferente. En el caso de X-Men, as grandes ausentes con Dark Phoenix y Apocalipsis, pero se cree que esas podrían aparecer en la plataforma en los próximos meses.

Alien

A esta saga de ciencia ficción le pasa lo mismo que a Deadpool es un tema de clasificación. Alien tiene mucha sangre, violencia y terror, y parece que Disney quiere evitar es tipo de contenido en su catálogo.

Los Ewoks de Star Wars

La franquicia de Star Wars está casi completa, pero faltan The Rise of Skywalker (que seguro llegará próximamente), las películas spin off sobre los Ewoks y la serie animada Star Wars: Resistence, por ahora no se sabe si Disney tiene planes para incluirlas.

Muchas otras películas de Disney no están en el catálogo, pero sin duda vamos a ir viendo más y más títulos con cada mes, así que hay que esperar a ver cuáles con los planes de Disney Plus y si alguno de esos títulos importantes estarán disponibles antes de que se acabe el año. En cuando a las películas que todavía están en Netflix (como las de Indiana Jones), el salto a la plataforma depende de los contratos.

Con información de Quinto Poder