El INE cancela la candidatura de Salgado Macedonio

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó cancelar el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador en Guerrero por Morena, debido a que no entregó su informe de ingresos y gastos de precampaña.

La votación de quitar el registro al aspirante Félix Salgado, acusado de abuso sexual, fue aprobada en lo general por nueve votos a favor y dos en contra.

La consejera Adriana Favela dijo que no es factible que sigan negando que no hacen precampaña y añadió que cualquier partido político que registre una candidatura, pasó por un registro de selección, por lo que las personas que participaron en el proceso deben presentar un informe de precampaña.

En el mismo sentido el consejero Ciro Murayama explicó que si se hace precampaña y no se rinde el informe no se puede ser candidato y con esto se evita que quienes no transparenten sus recursos contiendan por un cargo de elección.

El artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que un aspirante que no presenta dicho reporte al INE no puede ser legalmente registrado como candidato.

El INE también avaló retirarle su derecho para registrarse como candidato a diputado local por Acapulco a Yair García Delgado; de la misma manera a los exaspirantes a la candidatura de Guerrero por Morena a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Luis Walton Aburto y Adela Román Ocampo.

Félix Salgado afirma que no se quedará con los brazos cruzados

Horas antes de la resolución del Consejo General del INE, Félix Salgado dijo que no se quedaría los brazos cruzados si el órgano electoral le cancelaba el registro por no haber comprobados sus gastos de precampaña.

“A mí me nombraron coordinador del comité estatal de la Cuarta Transformación, no precandidato. El pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados y yo no me voy a rajar”, dijo en su visita por Zihuatanejo.

Sobre Félix Salgado pesan acusaciones sobre abuso y violencia en contra de una mujer que trabajaba con él en un medio de comunicación de Guerrero en 2016. Además es señalado por otra mujer de haber sido violada por el político en 1998, cuando ésta era menor de edad.