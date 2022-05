En Jiquipilas, vacunación a adultos mayores

Dos sedes fueron habilitados

Marcos Ramos/Corresponsal Diario de Chiapas

Jiquipilas, Chiapas.- Antes de las 10:00 horas de este miércoles, dio inicio la vacunación a los adultos mayores de 60 años pertenecientes a este municipio Jiquipilteco.

Fueron dos sedes las que se habilitaron para tal efecto, como en Unidad Deportiva de la cabecera municipal y el domo del ejido Tierra y Libertad. En ambos turnos, desde muy temprana hora, lucían abarrotados.

El doctor Cadenas, encargado del Centro de Salud y de la vacunación, dijo que la idea es que no se quede una sola persona sin vacunar, por eso optaron por instalar un módulo en la colonia citada para no causarles gastos a los adultos y por esa razón no acudieran a vacunarse.

Comentó que la meta es que en tres días se termine de vacunar, y para conseguirlo, conformarán brigadas itinerantes para trasladarse a diversos ejidos lejanos y poder aplicar el reactivo a los señores de la tercera edad.

Al ser cuestionado, el galeno dijo que las únicas personas que no podrán recibir esta unidosis de la marca CanSino, son aquellas que en el último mes de manera grave hayan estado hospitalizadas. Asimismo, que actualmente presenten un cuadro agudo asmático, que en el último mes hayan recibido la vacuna contra la influenza, que se hayan enfermado del Covid-19, o que les hayan hecho transfusión de plasma.

De lo contrario, todos los demás no deben de quedarse sin su vacuna.