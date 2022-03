En San Cristóbal, no se esperan turistas para Semana Santa

Janet Hernández/Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Miguel Ángel Muñoz Luna, gerente comercial de Grupo Comercial y Turístico de San Cristóbal de Las Casas, dijo que las reservaciones para esta Semana Santa están bajas, porque todavía hay mucha incertidumbre por la pandemia.

Destacó que el tema económico en San Cristóbal de Las Casas ha agudizado, ya que depende en gran parte del turismo y porque el sector turístico ha sido el 98 por ciento el motor de mayor impacto en la ciudad, pero con la pandemia del COVID-19 que comenzó en marzo de 2020la situación se puso bastante crítica.

«Desde el año pasado hubo hoteles que cerramos cuatro o cinco meses, algunos siguen hasta cerrados porque no tienen ni siquiera ingreso. Están por debajo del 15 por ciento de ocupación hotelera y a finales del año pasado hubo una ocupación del 5 por ciento, a como está la situación hasta el momento los empresarios no sacan ni para los costos fijos operación», expresó.

Agregó que el año pasado tenían vendido toda la Semana Santa, pero todo se cayó y tuvieron muchas cancelaciones, algunos reagendaron a este año, por lo que no hay nuevas reservaciones son reagendados de servicios ya pagados.

Aseguró que la inconsciencia ciudadana ha prolongado la situación de la pandemia porque mucha gente no usa cubrebocas, «el gobierno podrá hacer muchas cosas pero si no se entiende la crisis en la que estamos, esto no va a mejorar pronto».

Finalmente m, señaló que con toda la crisis que se enfrenta puede haber mucha promoción turística para reactivar la economía, pero la gente no tiene dinero para viajar, porque la gran mayoría perdió su empleo, otros son comerciantes y tienen bajas ventas.