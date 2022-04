Este gobierno no será recordado por corrupto sino por purificar la vida pública de México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante el Segundo Informe de Gobierno que su gobierno fue de los primeros en sostener que el principal problema de México es la corrupción y “no me queda duda”, afirmó desde Palacio Nacional.

Detalló que se propuso erradicarla por completo y “estoy convencido de que en estos tiempos, transformar es moralizar. Este gobierno no será recordado por corrupto sino por purificar la vida pública de México”.

López Obrador señaló que su gobierno no ha emprendido venganzas políticas, “pero tampoco encubrimos a nadie, ni permitimos la impunidad”. Afirmó que se acabó “la robadera de los de arriba, pero falta desterrar el bandidaje oficial”.

El mandatario mexicanos afirmó que la austeridad es una realidad “son hechos no palabras, no hay lujos en el gobierno”. Señaló que por no permitir la corrupción se ahorró durante esta administración 560 mil millones de pesos. Aseguró que en el peor momento contamos con el mejor gobierno, “estamos enfrentando dos crisis, la sanitaria y la económica y vamos saliendo adelante”.

El COVID-19 no es un asunto político sino de salud pública, las decisiones las toma un equipo con gran experiencia y capacidad, aseguró. Señaló que el virus ha dejado penurias pero también ha demostrado “la fraternidad de nuestro pueblo y personal médico, saldremos de la contingencia con un mejor sistema”. Afirmó que su administración encontró 401 hospitales a medio construir y con un déficit de profesionales de la medicina.

El Gobierno de México construyó 960 hospitales para atender a pacientes con COVID-19. Además, 47 mil médicos generales se han contratado. López Obrador pidió a los ciudadanos cuidar la alimentación y no consumir exceso de azúcares y sales, además de hacer ejercicio y bajar de peso. Afirmó que 7 de cada 10 mexicanos tiene un beneficio de algún programa social para los cuales se han destinado 115 mil millones de pesos.

Detalló que se van a construir 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, 226 ya se han construido. El titular del Ejecutivo afirmó que para finales de años habrá 400 mil millones de dólares en remesas.