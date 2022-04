EU ayudó a que se facilitara vacuna anticovid de Pfizer a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en La Mañanera sobre los avances en los programas de vivienda y destacó que la industria de la construcción «nos está ayudando mucho para enfrentar la crisis, el que se fortalezca el consumo, que haya ingresos y que se estén creando empleos».

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer, detalló que, de los 34 millones de viviendas en México, 9.4 tienen algún tipo de rezago, en donde 80% se concentra en materiales de construcción precarios.

El vocal del FOVISSSTE, Agustín Rodríguez, dio a conocer que a partir del 7 de diciembre arranca el programa de convertir los créditos de UMAS a pesos, «en respuesta a una demanda social que han externado trabajadores del estado». El director del Infonavit, Carlos Martínez, indicó que cerca de 300 mil trabajadores solicitaron prórrogas para posponer el pago de créditos ante la crisis por covid-19, «tuvimos habilitado desde abril a agosto la posibilidad que los trabajadores pudieran pedir prórrogas de hasta seis meses se beneficiaron hasta 300 mil personas».

Tras salida de Alfonso Romo, ya no habrá Oficina de la Presidencia, dice AMLO

El mandatario aseguró que Alfonso Romo continuará siendo parte de su movimiento de transformación y anunció que tras la salida del empresario ya no existirá la Oficina de la Presidencia, «va a seguir ayudándonos como enlace, somos amigos, ayer nos vimos, comimos juntos y me va a seguir acompañando en algunas giras, pero ya no quiere estar en el gobierno».

«Ya no vamos a tener esa oficina porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar, no cobraba, la mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina», agregó.

AMLO dará a conocer mañana a candidato para subgobernador de Banxico

Adelantó que mañana dará a conocer una propuesta para quien estará como subgobernador del Banco de México, pero aclaró que será una mujer, «ahí nada más hay una mujer, todos son hombres, entonces vamos a procurar que sea una mujer, mañana la propuesta que voy a enviar al Senado». También, mencionó que presentará a otra mujer como consejera del Inegi.

Tenemos que ir hacia la educación presencial sin riesgos ante covid-19: AMLO

López Obrador afirmó que se busca la forma de que se regrese a clases presenciales ante la pandemia de covid-19, pero sin riesgos, «hay que considerar primero los estados donde ya hay semáforo verde, tenemos dos estados con semáforo verde: Campeche y Chiapas, y otros que pueden entrar».

«Ir normalizando la situación educativa en el país, que nos importa mucho; desde luego está el sistema de educación por televisión, internet o radio, pero tenemos que ir hacia la educación presencial sin correr riesgos, cuidando todos los protocolos de salud», comentó.

AMLO pide a gobernadores presentar iniciativa de reforma sobre presupuesto

Pidió a los gobernadores de la Alianza Federalista presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal en vez de denuncias por entrega de recursos, «porque es así como se puede modificar la fórmula de entrega de recursos a los estados y municipios, si no se hace de esa manera, pues todo es una demagogia».

EU ayudó a que se facilitara vacuna anticovid de Pfizer a México, afirma AMLO

El Presidente explicó que, durante su viaje a Washington, Estados Unidos, le planteó a Donald Trump facilitar la vacuna contra covid-19, «ellos ayudaron, facilitaron para que México fuese tomado en cuenta y contara con la vacuna, por eso el acuerdo de ayer con Pfizer es importante. Ya se firmó el convenio con Pfizer para tener la vacuna lo más pronto posible, espero que antes de que finalice el año tengamos ya la vacuna, ese es mi deseo».

Remesas crecieron 12% en noviembre: AMLO; «es un milagro social»

Añadió que en noviembre crecieron las remesas 12%, «es un fenómeno, un milagro social, sí vamos incluso a pasar los 40 mil millones de remesas, récord. También nos ha ayudado el que se ha equilibrado lo del cuidado por la pandemia, las medidas que se han tomado con la economía, que no ha habido excesos ni en un sentido ni en otro, se ha mantenido el equilibrio, no se cerró por completo todo y tampoco se abrió así sin límites, entonces ese equilibrio nos ha ayudado a ir avanzando poco a poco».

Con información de Milenio