EU y 4T buscan resultados en seguridad

Estados Unidos subió el tono con México y exigió a las autoridades mexicanas dar resultados en materia de seguridad porque no pueden continuar las cosas atroces que pasan en el país.

Durante la reunión binacional de planeación y seguridad fronteriza México-EU, encabezada el jueves por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau relató que lee los diarios sobre “cosas atroces” que pasan en México y “no podemos continuar (así)”.

El diplomático relató que la relación entre México y Estados Unidos ha estado enmarcada, en algunas ocasiones, por la lucha contra el tráfico de armas, pero no ha habido resultados.

“Podemos ver que ya hace 30 años se ha estado hablando de los mismos problemas y no hemos tenido éxito. Y siempre yo trato de preguntarme: ¿qué es lo que se propone ahora que es distinto de lo que se ha hecho hasta ahora? porque no hemos tenido los resultados que deberíamos”, sostuvo.

“Hay muchas reuniones, pero realmente lo importante es que tengamos resultados. Y en eso estamos enfocados también, que haya operaciones y que no solamente haya palabras. No podemos aceptar lo que está pasando… porque esto no puede seguir así para ninguno de los países”, ahondó.

Ayer por la tarde, la Embajada de EU en México informó que la reunión con funcionarios mexicanos fue productiva, toda vez que continuarán desarrollando las iniciativas binacionales concretas.

?Vía: Heraldo de México