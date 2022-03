FC Juárez presenta al «Tuca» Ferretti y a Miguel Ángel Garza

Alejandra de la Vega, dueña del FC Juárez, presentó a su fichajes de lujo para encabezar el proyecto de los Bravos, que será encabeza por Ricardo Ferretti en la dirección técnica y Miguel Ángel Garza, como presidente ejecutivo

La propietaria del club fronterizo le dio a bienvenida a Miguel Ángel Garza, quien en su etapa como dirigente de Tigres ya había tenido colaboración con FC Juárez y al quedar desligado de los regiomontanos, lo invitaron a trabajar para liderar al equipo.

Su primera decisión fue proponer a Ferretti, quien en sus primeras palabras confesó que llega ilusionado para lograr buenos resultados y agradeció la confianza para conducir a los Bravos, aunque sea poco el tiempo que se quedó sin trabajo.

“Pudiera tomar dos tres días sabáticos, porque llevo gracias a Dios 55 años sin parar y no creo tener la capacidad de pasarme más que tres días sabáticos, pero principalmente este proyecto me convencieron y esto me llena de orgullo, de ilusión, que se hayan fijado en mi persona”, aseguró el ‘Tuca’ en rueda de prensa.

Por su parte, Alejandra de la Vega agregó que lo contrataron porque le gustan los retos, pero fue fundamental que en la primera reunión reflejara en su mirada que tenía la ilusión por seguir en el banquillo.

“Le ofrecimos el trabajo al ‘Tuca’ porque es un hombre de grandes retos, cuando llegó a Tigres estaba en problemas en la parte baja de la tabla, y tomó el reto y la historia ya la conocemos todos”, sostuvo De la Vega.

Con información de: Diario de México